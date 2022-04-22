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    • 23.04.2022 10:04
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    TBMM 102 yaşında: Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

    Son dakika haberi! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Anıtkabir'deki ilk törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilden gelen çocuklar katıldı. Devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden TBMM Başkanı Mustafa Şentop Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    TBMM 102 yaşında

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102'nci açılış yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Birinci Meclis'te önemli açıklamalarda bulunuyor.

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    Devlet erkanı TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte Anıtkabir'de. Şentop ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen ilk törenin ardından Anıtkabir'e geçti.

    Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen heyet, TBMM Başkanı Şentop'un mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Ardında Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Şentop Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

    Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defterini imzalayan Şentop, deftere şunları yazdı:

    Aziz Atatürk, teşekkülüne öncülük ettiğiniz ve ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 102. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Milli mücadelenin başkomutanı olarak milletimizi büyük bir diriliş gayesi etrafında birleştirdiniz ve bizler için bu cennet vatanın ebedi yurdumuz olduğunu tescil ettirdiniz. Sizlerden aldığımız ilhamla milli hakimiyetten ve tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuurla yolumuza devam edeceğiz.

    Geçen yüzyılda milletçe çok büyük badireler atlattık. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük milletimizden aldığı güç ve destekle iradesini hakim ve amil kıldı. Yüce meclisimiz bu anlayışla aziz milletimize hizmet etmeye bugün de devam etmektedir.

    TBMM'DE TÖREN DÜZENLENDİ
    TBMM'nin açılışının 102. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'teki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

    Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, TBMM Başkanvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Haydar Akar, Nimetullah Erdoğmuş, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, milletvekilleri ile TBMM idari personeli katıldı.


        BAKAN ÖZER ÇOCUKLARLA ANITKABİR'İ ZİYARET ETİ
        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Bakan Özer başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

        Özer'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurlarınızdayız. Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatma gayesi ve gayretindeyiz.

        Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın milli ve manevi değerlerimizi bilen, vatanını, milletini, ailesini canıgönülden seven, milli iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içerisindeyiz. 'Eğitimde fırsat eşitliği' ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce Meclisimize verildiği bu anlamlı günü büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

        Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından Bakan Özer, bayramını kutladığı öğrencilerle bir süre sohbet etti.


        TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 102 YIL ÖNCE, 23 NİSAN 1920'DE AÇILDI
        Yeni ve modern Türkiye'nin kuruluşu yolunda en büyük adım atıldı. Milletin egemenliği tek güç haline geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 102 yıl önce, 23 Nisan 1920'de açıldı.

        BU YIL SOKAKLARA TAŞIYOR
        Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenler ile kutlanacak.

        Pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde ve kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, salgının etkisini azaltmasıyla yeniden sokaklara taşıyor. Törenlere, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ev sahipliği yapacak.

            TBMM'DE ÖZEL OTURUM DÜZENLENECEK
            Saat 14.00'te Meclis, 23 Nisan özel gündemi ile toplanacak. Genel Kurulu'daki özel oturumda, siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise kutlama programlarına İstanbul'da katılacak, Başakşehir Millet Bahçesi'nde TRT Çocuk Şenliği'nde olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve öğrencileri kabul edecek olan Başkan Erdoğan akşam da Sevgi Evleri'nde çocuklarla birlikte iftar yapacak.

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            Haberler Güncel TBMM 102 yaşında: Türkiye 23 Nisan'ı kutluyor! TBMM Başkanı Şentop ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
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