Suudi Arabistan'da Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara Sivas'ta Ulu Camii'de cuma selası verdi ezan okudu

Şarkışla Ravza Camii İmam Hatibi Muhsin Kara, davet üzerine bugün Sivas kent merkezinde, Selçuklu döneminde 1196'da inşa edilen Ulu Camii'nde cuma selası ve ezan okudu.
İlk olarak sela veren Kara, namaz vakti öncesinde ise birincilik kazandığı ezanı tarihi caminin minarelerinden seslendirdi. Kara'nın minareden yükselen sesi, çevredekilerin ilgisini çekti.
Muhsin Kara, "Ülkemize gelir gelmez, ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz Sivas'ta manevi yüklü Ulu Camii'nde cuma selası ve ezanı okumaktan dolayı son derece mutluyum. İnsanların böyle bir beklentisi de vardı. Sosyal medyadan bu yönde istekler vardı. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.
'CUMHURBAŞKANI'MIZIN ARAMASI HEYECANLANDIRDI'
Birinci olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla kendisini arayarak tebrik ettiğini belirten Kara, "Devletimizin en büyük kademesinden böyle bir tebrik almak son derece onur verici, şeref verici bir şey. Beklentim vardı eğer başarılı olursam büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı'mız arayacaktır, diye bekliyordum. Devletin zirvesi tarafından aranmak bir şereftir. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanı'mızın bu gibi başarılara önem verdiğinin göstergesidir. Kendisine teşekkür ediyorum. Heyecanımı anlatamam" diye konuştu.