Suudi Arabistan'da Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara Sivas'ta Ulu Camii'de cuma selası verdi ezan okudu

Türkiye'nin yarışmada ilk 2 sırayı almasının gurur verici olduğunu kaydeden Kara, "Rabb'imize okumuş olduğumuz ezanlarla hizmet etmeyi niyaz ediyorum. Bu aynı zamanda uluslararası alanda Türkiye'nin ezan konusunda ne kadar iddialı olduğunu, bunun kültürel olarak Osmanlı döneminden bugüne değin nasıl intikal ettiğini ve aynı zamanda dünyanın belki de en güzel ezanlarını okuyanların Türk hocaları olduğunu göstermeyi nasip ettiği için de mutluyum. Cumhurbaşkanı'mız da bize taltifte bulundu. Heyecanımı ve mutluluğumu tarif edemem" dedi.