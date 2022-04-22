NFT’nin Türkçe karşılığı nedir? Nitelikli Fikri Tapu ne demek, ne anlama gelmektedir?

NFT NASIL YAPILIR?

NFT tokenler, yakın zamanda oluşturulan bir çok platform aracılığıyla oluşturulabiliyor ve satılabiliyor. Kendine mahsus özel değeri olan bu değiştirilemez tokenleri farklı platformlar ile internet üzerinde satabilmek mümkün.

DİJİTAL SANAT

NFT'lerin benzersiz imzasını ve sahipliğini güvence altına alan blockchain teknolojisinin yeteneği nedeniyle NFT'ler için erken bir kullanım platformuydu. Beeple'ın dijital sanat eserleri, 2021'de 69,3 milyon ABD dolarına satıldı. Christie, bu meblağ karşılığında Beeple's Everydays: The First 5000 Days'i satarak açık artırma endüstrisinde olay oldu.