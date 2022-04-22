Ankara'da kulak burun boğaz profesörü öldüresiye dövdüler! 28 yıl hapis cezası isteniyor

28 YIL HAPİS TALEBİ

İddianamede, "Her ne kadar Zehra Ç. suçlamaları kabul etmese de şüpheliler Sezgin A. ve Uğur G., müşteki ile aralarında hiçbir tartışma ve husumet olmaksızın müştekiye saldırmış olmaları göz önünde alındığında şüpheli Zehra Ç.'nin, olayın azmettiricisi olduğu ve haklarında kamu davası açılması için yeterli delilin bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.