Ankara'da kulak burun boğaz profesörü öldüresiye dövdüler! 28 yıl hapis cezası isteniyor

Olay, 1 Mart'ta Keçiören ilçesinde meydana geldi. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği'nde görevli Prof. Dr. Aydın Acar, mesai bitiminde otomobili ile evine gitmek için yola çıktı. Prof. Dr. Aydın Acar'ın kullandığı otomobilin önü, Çiçekli Mahallesi Gün Sazak Caddesi'nde, 06 VKN 78 plakalı araçla kesildi.
Araçtan inen 2 kişi, camı indirerek, ne olduğunu soran Acar'a saldırdı. Acar'ı öldüresiye dövüp, hakaret ve tehdit eden 2 kişi, çevredekilerin yardıma gelmesi üzerine araca binerek uzaklaştı. Aldığı darbeler sonucu baygınlık geçiren Prof. Dr. Acar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheliler hakkında şikayetçi olan Acar'a Adli Tıp Kurumu'ndan verilen raporda; hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, vücudunda oluşan kemik kırıklarının hayati fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği belirtildi.
TUTUKLANDILAR
Savcılık talimatıyla soruşturma başlatan polis, güvenlik kamera görüntülerini izleyerek, saldırganlar Sezgin A. ile Uğur G.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, savcılık ifadelerinde, müşteki Aydın Acar'ın trafikte otomobiliyle kendilerini sıkıştırıp, aracın tamponuna çarptığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, olayın bu nedenle meydana geldiğini ileri sürdü. 2 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.