Yarın eczaneler açık mı kapalı mı olacak? 📌 22 Nisan Cuma eczaneler, sağlık ocakları, hastaneler, yarım gün mü tam gün mü hizmet verecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. 23 Nisan resmi tatilinden dolayı bazı kurum ve kuruluşların 22 Nisan'da da kapalı mı yoksa açık mı olacağı merak edilmeye başlandı. İşte tüm bilgiler...
22 NİSAN YARIN ECZANELER AÇIK MI?
22 Nisan resmi tatil olmadığından sağlık ocakları, eczaneler, PTT'ler normal çalışma saatlerine göre çalışmaya devam edecek.
23 NİSAN ANLAMI VE ÖNEMİ
Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.
23 Nisan 1920, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilân ettiği tarihtir.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, Büyük Millet Meclisinin açılışı ile beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı.