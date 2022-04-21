Kuran-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olmuştu: Başkan Erdoğan'dan Muhsin Kara'ya tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarkışla Ravza Camisi İmam Hatibi Muhsin Kara ile telefonda görüştü.
Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarkışla Ravza Camisi İmam Hatibi Muhsin Kara ile telefonda görüştü.
Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.
ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım." dedi.
Konuşmada Kara, Sivas'a geleli 5 yıl olduğu bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam." diyerek, "Şu anda kaç çocuk var?" sorusunu yöneltti.
Kara, biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu ifade ederken, Erdoğan da "Allah acılarını göstermesin." karşılığını verdi.
RABB'İM SİZLERİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle." temennilerine Kara'nın, "Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Ellerinizden öpüyorum Cumhurbaşkanım." şeklinde cevap vermesiyle sona erdi.