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    • 22.04.2022 01:49
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    Kuran-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olmuştu: Başkan Erdoğan'dan Muhsin Kara'ya tebrik telefonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kuran-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik telefonu. Başkan Erdoğan, Kara ile yaptığı görüşmede "Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin" ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan’dan Kara’ya tebrik telefonu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şarkışla Ravza Camisi İmam Hatibi Muhsin Kara ile telefonda görüştü.

    Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah." ifadelerini kullandı.

    Kara, aslen nereli olduğunu soran Erdoğan'a, "Van Ercişliyim Sayın Cumhurbaşkanım." yanıtını verdi.

        ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sivas'a yerleşme nereden oldu?" sorusu üzerine Kara, "Hanımköylü olduk Cumhurbaşkanım." dedi.

        Konuşmada Kara, Sivas'a geleli 5 yıl olduğu bilgisini verirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam." diyerek, "Şu anda kaç çocuk var?" sorusunu yöneltti.

        Kara, biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu ifade ederken, Erdoğan da "Allah acılarını göstermesin." karşılığını verdi.

        RABB'İM SİZLERİ BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN
        Görüşme, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle." temennilerine Kara'nın, "Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin. Sesinizi duymak bizim için onurdur. Ellerinizden öpüyorum Cumhurbaşkanım." şeklinde cevap vermesiyle sona erdi.
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        Haberler Güncel Kuran-ı Kerim ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda birinci olmuştu: Başkan Erdoğan'dan Muhsin Kara'ya tebrik telefonu
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