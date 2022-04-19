RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! 2022 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? EYT yasası çıkacak mı?

Emekli bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, son dakika açıklamasında bayram ikramiyelerinin tarihini ve bu sene artış olup olmayacağını açıkladı. Öte yandan asgari ücrete zam ve EYT'de son durum hakkında da önemli açıklama geldi. Peki, 2022 Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli, dul, yetim ikramiyeleri kaç TL oldu, zam geldi mi? Asgari ücrete zam gelecek mi? EYT yasası çıkacak mı? İşte tüm merak edilenler!
Milyonların merakla beklediği son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayın da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin'in açıklamalarında emekli ikramiyeleri de vardı. Bakan Bilgin'in konuşmasından satır başları şöyle:
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye bin 100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum.
ASGARİ ÜCRETE 2. ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok."
3600 EK GÖSTERGE İÇİN ÇALIŞMA
3600 ek göstergede yasal düzenleme bu yıl Meclis'e gelir. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum.
3600 EK GÖSTERGE MALİ HAKLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Mevcut maaşa çok yansımıyor ama emeklilikte çok yararlı.
EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM
Şu anda bizim gündemimizde bu yok."