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    • 19.04.2022 12:10
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    • 19.04.2022 12:26
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    Provokatör İbrahim Haskoloğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı

    Son dakika haberine göre, kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen sözde gazeteci provokatör İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesine getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Haskoloğlu evinde gözaltına alındı!

    Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirdiği iddia edilen sözde gazeteci etki ajanı İbrahim Haskoloğlu, polis ekiplerince gözaltına alındı.


    BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ
    İçişleri Bakanlığı, Twitter adresinden üzerlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan provokatör Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.

    Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatıldı.
        Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar
        Haberler Güncel Provokatör İbrahim Haskoloğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı
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