Provokatör İbrahim Haskoloğlu İstanbul'daki evinde gözaltına alındı



BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresinden üzerlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan provokatör Haskoloğlu hakkında şikayette bulundu.