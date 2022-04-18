Diyanet KONTENJANLARI AÇIKLADI: Bu sene hacca kaç kişi gidecek? 2022 Hac kuraları ve kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu sene hacca kaç kişi gidecek? 2022 Hac kuraları ve kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? Hac Kesin Kayıt Yaptırabilir Belgesi nasıl alınır? İşte merak edilenler!
BU SENE KAÇ KİŞİ HACCA GİDECEK?
Uluslararası Çizgilerle Ramazan Sergisi'ne katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hac kontenjanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Ali Erbaş, "Ülkemizden 2022 yılı haccına gidecek olan hacı adaylarımızın kontenjanı belli oldu. 2022 yılı haccına 37 bin 770 kardeşimiz gidecek" dedi.
Erbaş, "19 Nisan'da gerçekleştireceğimiz Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız." dedi.
PANDEMİ SONRASI İLK HAC
Bu kapsamda 2022 yılında Türkiye'den toplamda 37 bin 770 hacı adayı için kontenjan ayrılmış olduğu kesinleşti. Geçtiğimiz yıllarda koronavirüs pandemisi nedeniyle kurada adı çıkmasına rağmen hacca gidemeyen adayların haklarının saklı kalınacağı biliniyor.