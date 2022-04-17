Nisan ayı ile birlikte halk arasında Sitte-i Sevr soğukları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Öküz soğuğu olarak da bilinen Sitte-i Sevr nisan ayının fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılır. Peki, Sitte-i Sevr soğukları nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? 2022 Nisan ayı Öküz soğuğu (Boğanın 6 günü) tarihleri...