Nisan ayı ile birlikte halk arasında Sitte-i Sevr soğukları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Öküz soğuğu olarak da bilinen Sitte-i Sevr nisan ayının fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılır. Peki, Sitte-i Sevr soğukları nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? 2022 Nisan ayı Öküz soğuğu (Boğanın 6 günü) tarihleri...
SİTTE-İ SEVR NE DEMEK?
Sitte-i Sevir, Nisan ayında yaşanan soğuk günler için verilen bir isimdir. Genellikle altı gün sürmesi nedeniyle ''Boğanın 6 günü'' olarak da anılan Sitte-i Sevir, öküz soğuğu olarak da bilinmektedir.
Halk takvimine göre, Güneş'in sevr burcunda yani boğa burcunda olduğu Nisan ayında fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılmaktadır.