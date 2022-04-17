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    • 17.04.2022 15:20
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    Sitte-i Sevr soğukları nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? 2022 Nisan ayı Öküz soğuğu (Boğanın 6 günü) tarihleri...

    Sitte-i Sevr soğukları hakkında aramalar hız kazandı. Nisan ayında yaşanan soğuk günlere Sitte-i Sevr denir. Bu soğuklar genellikle 6 gün sürer. Diğer bir ismi de "Boğanın 6 Günü" olarak adlandırılır. Peki, Sitte-i Sevr ne demek? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? Öküz soğuğu tarihleri...

    takvim.com.tr
    Sitte-i Sevr soğukları nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar?

    Nisan ayı ile birlikte halk arasında Sitte-i Sevr soğukları hakkında aramalar yoğunluk kazandı. Öküz soğuğu olarak da bilinen Sitte-i Sevr nisan ayının fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılır. Peki, Sitte-i Sevr soğukları nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? 2022 Nisan ayı Öküz soğuğu (Boğanın 6 günü) tarihleri...

    SİTTE-İ SEVR NE DEMEK?

    Sitte-i Sevir, Nisan ayında yaşanan soğuk günler için verilen bir isimdir. Genellikle altı gün sürmesi nedeniyle ''Boğanın 6 günü'' olarak da anılan Sitte-i Sevir, öküz soğuğu olarak da bilinmektedir.

    Halk takvimine göre, Güneş'in sevr burcunda yani boğa burcunda olduğu Nisan ayında fırtınaları ile ön plana çıkan altı gününü ifade etmek için kullanılmaktadır.

        SİTTE-İ SEVR SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLAR? ÖKÜZ SOĞUĞU TARİHLERİ

        Altı rakamını ifade eden ''sitte'' ile boğa burcu anlamını taşıyan ''sevr/sevir'' sözcüklerinin birleşiminden oluşan Sitte-i Sevr dönemi, 21 Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasını kapsamaktadır. Bu tarihlerde, rüzgar, fırtına ve hava olayları meydana gelmektedir.

        Sitte-i Sevr, eski dönemlerde sıkça kullanılmıştır. Özellikle Anadolu'da yaşayan çiftçiler, ''Sitte-i sevir, her saati bir devir'', denizciler ise ''Sitte-i sevür, kapıyı çevür'' sözleriyle insanları uyarmışlardır.
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        Haberler Güncel Sitte-i Sevr soğukları nedir? Sitte-i Sevr soğukları ne zaman başlar? 2022 Nisan ayı Öküz soğuğu (Boğanın 6 günü) tarihleri...
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