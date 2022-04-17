Irak'ın kuzeyine Pençe Kilit Operasyonu! MSB duyurdu: Bordo Bereliler ve Komandolar teröristlerin inlerine girdi

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı PKK'ya yönelik operasyonların başarıyla devam ettiğini belirten bir paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vurulurken Bordo Bereliler ve Komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi." ifadelerine yer verildi.
Son dönemde gerçekleştirilen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mağarayı tespit eden Mehmetçik, dökümanlara el koyarken, yaşam malzemelerini de imha etti, mağaralar ise kullanılamaz hale getirildi.
ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik başlatılan Pençe Kilit Operasyonu'nda şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamının ele geçirildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik dün gece itibarıyla karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı.
Operasyon kapsamında düzenlenen hava harekatını beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip eden Akar, daha sonra Komutanlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığına geçti.
Harekat Merkezi'nde Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava hücum harekatını takip eden Akar, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, harekata katılan birliklerin komutanları ile video konferans toplantısı gerçekleştirdi.
Irak'ın kuzeyinden gelen terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla Pençe Kilit Operasyonu başlatıldığını dile getiren Akar, şu bilgileri verdi:
"Uzun süreden beri yapılan hazırlık ve koordinasyona müteakip dün akşamdan itibaren Pençe Kilit Operasyonu'nu başlatmış bulunuyoruz. Şu an itibarıyla planlanan hedeflerin tamamı ele geçirilmiş durumdadır. Arkadaşlarımız görevlerini başarıyla gerçekleştirdi. Teröristlere ait tespit edilen barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahları hava harekatı ve ateş destek vasıtalarıyla büyük bir başarıyla tahrip edilmiştir.