Irak'ın kuzeyine Pençe Kilit Operasyonu! MSB duyurdu: Bordo Bereliler ve Komandolar teröristlerin inlerine girdi

"OPERASYON PLANLANDIĞI GİBİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

"Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri unsurlarımızın katıldığı operasyon planlandığı gibi başarılı bir şekilde devam etmektedir" diyen Akar, şöyle devam etti:



"40 yıldan beri ülkemizin, milletimizin başına musallat olan terör belasından ülkemizi ve milletimizi kurtarmak için faaliyetlerimiz bundan önce olduğu gibi şimdi de kararlılıkla devam etmektedir. Faaliyetlerimiz dost ve kardeş Irak'ın toprak bütünlüğüne, egemenlik haklarına saygılı bir şekilde icra edilmektedir.

Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Ülkemize, sınırlarımıza yönelik saldırı teşebbüsünde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bizim temel hedefimizdir. Biz bu harekatı planlarken ve icrası sırasında özellikle sivillerin, çevrenin, kültürel ve dini yapıların herhangi bir şekilde zarar görmemesi için her zaman olduğu gibi azami hassasiyet gösterdik. Bu operasyonda da bu konuda son derece dikkatli ve hassas olmak suretiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Terör yuvalarının bir an önce ortadan kaldırılması için faaliyetlerimiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir."