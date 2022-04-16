🙏Umre turları 2022 açıldı mı, yapılacak mı? 🙌Umre turları ne zaman başlayacak? Diyanet açıklaması geldi... Şevval umresi nedir, ne zaman?

ÖRNEK ŞEVVAL UMRESİ YOLCULUK PROGRAMI



15 GÜN - 14 GECE UMRE PROGRAMI (10 Gece Mekke - 4 Gece Medine)



1.GÜN: Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde uçuştan 3 saat önce buluşma. Bilet ve pasaport işlemlerinden sonra uçağa biniş ve Cidde'ye hareket. Takribi 3 saat sonra Cidde Havalimanına varış, pasaport kontrolünden sonra "Çiçek Tur" yer ekibi tarafından karşılama ve Mekke'ye yolculuk. Yapılan 1.30 saatlik bir yolculuktan sonra Mekke'ye varış ve otele yerleşme. 2 Saat dinlendikten sonra Umre vazifesinin yapılması için Din görevliniz eşliğinde Harem-i Şerif'e hareket. Umre vazifesinin yapılması yaklaşık 2 saat sürecektir. İhramdan çıktıktan sonra otele dönüş ve dinlenme. İbadet için serbest zaman.