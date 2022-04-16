🙏Umre turları 2022 açıldı mı, yapılacak mı? 🙌Umre turları ne zaman başlayacak? Diyanet açıklaması geldi... Şevval umresi nedir, ne zaman?

Müslüman milyonlarca vatandaşlar şevval umresi nedir, ne zaman? 🙏Umre turları 2022 açıldı mı, yapılacak mı sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırmaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle iki senedir umre turları düzenlenemiyordu ve bu yıl normalleşme takviminin uygulanmasıyla birlikte yeniden aktif olup olmayacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan konuya dair son dakika önemli açıklamalar geldi ve detayları öğrenmek isteyenler haberimizde bulabilir. Peki umre turları ne zaman başlayacak?
UMRE TURLARI 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramının hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah. 19 Nisan'da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun ardından detayları vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız."
ÖRNEK ŞEVVAL UMRESİ YOLCULUK PROGRAMI
15 GÜN - 14 GECE UMRE PROGRAMI (10 Gece Mekke - 4 Gece Medine)
1.GÜN: Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde uçuştan 3 saat önce buluşma. Bilet ve pasaport işlemlerinden sonra uçağa biniş ve Cidde'ye hareket. Takribi 3 saat sonra Cidde Havalimanına varış, pasaport kontrolünden sonra "Çiçek Tur" yer ekibi tarafından karşılama ve Mekke'ye yolculuk. Yapılan 1.30 saatlik bir yolculuktan sonra Mekke'ye varış ve otele yerleşme. 2 Saat dinlendikten sonra Umre vazifesinin yapılması için Din görevliniz eşliğinde Harem-i Şerif'e hareket. Umre vazifesinin yapılması yaklaşık 2 saat sürecektir. İhramdan çıktıktan sonra otele dönüş ve dinlenme. İbadet için serbest zaman.