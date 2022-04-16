Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Phaselis Tüneli bugün hizmete giriyor! Antalya ulaşımı rahatlayacak

Turizmin kalbi Antalya'nın ulaşımını rahatlatacak Phaselis Tüneli, Başkan Erdoğan'ın video konferansla katılacağı törenle hizmete açılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Antalya'nın her yıl milyonlarca turisti ağırladığı, ayrıca ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptığı belirtilerek, "Sebze-meyvecilik ve seracılık faaliyetlerinin de yoğun olarak yapıldığı şehir, tarımsal, ticari, turistik ve kültürel bakımdan ülkemizin önemli merkezleri arasındadır" denildi.
Antalya'nın turizm potansiyeli dikkate alındığında ortaya çıkan ulaşım ihtiyacını karşılayarak, kalkınmasını destekleyecek kara yolu yatırımlarının öneminin arttığına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda Phaselis Tüneli'nin inşa edildiği aktarıldı.