İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri evet oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine hayır dedi. Peki, Öğrenci akbil zammı iptal mi edildi? Öğrenci akbili kaç TL oldu? Aylık öğrenci akbili kaç para? İETT metro, metrobüs ve otobüs öğrenci ücretleri...