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    Öğrenci akbil zammı iptal mi edildi? Öğrenci akbili kaç TL oldu? Aylık öğrenci akbili kaç para? İETT metro, metrobüs ve otobüs öğrenci ücretleri...

    Son dakika haberine göre,  İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenci akbil fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Öğrenci akbil zammı iptal mi edildi? Öğrenci akbili kaç TL oldu? Aylık öğrenci akbili kaç para? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Öğrenci akbil zammı iptal mi edildi? Öğrenci akbili kaç TL oldu?

    İBB Meclisi'nde yüzde 40'lık son ulaşım zammını öğrencilerden muaf tutan Cumhur İttifakı'nın teklifi oya çokluğu ile kabul edildi. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri evet oyu kullanırken, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri öğrenci zammının geri çekilmesine hayır dedi. Peki, Öğrenci akbil zammı iptal mi edildi? Öğrenci akbili kaç TL oldu? Aylık öğrenci akbili kaç para? İETT metro, metrobüs ve otobüs öğrenci ücretleri...

    İstanbulkart Ne Kadar Oldu?

    Tam bilet 5,48 liradan 7,67 liraya

    Tam abonman 430 liradan 602 liraya

    Taksi açılış ücreti 7 liradan 9,8 liraya,

    Sarı taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.

        Öğrenci abonmanı 78 liradan 109 liraya çıkarılmıştı. Öğrencilerden zam muaf tutuldu. Mevcut ücret tekrar 78 TL oldu.

        Zam Sonrası İETT Akbil Kaç TL Oldu?

        Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye

        Öğretmen akbil 3.92 TL'den 5.49 TL'ye çıkarıldı.
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