Güneş fırtınası nedir, ne zaman? NASA duyurdu: 15 Nisan Güneş Fırtınası Türkiye'de saat kaçta başlayacak? Türkiye'de güneş fırtınası etkileri neler olacak?

1859 GÜNEŞ FIRTINASI: CARRINGTON OLAYI

Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859'da solar döngü 10 sırasında yaşanmış güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. "Beyaz ışık parlaması" olarak da isimlendirilen olay İngiliz gökbilimci Richard Carrington ve Richard Hodgson tarafından gözlemlendi.



28 Ağustos 1859'dan 2 Eylül 1859'a kadar, Güneş'te sayısız güneş lekeleri gözlemlendi. 1 Eylül'de öğle vaktinden önce, Richard Carrington ve Richard Hodgson adlı İngiliz asıllı amatör astronomlar, ilk solar alevin gözlemlerini yaptılar. Dünya'ya gelmesi 17.6 saat alırken büyük bir koronal kütle ejeksiyonunun (CME) direkt olarak Dünya'ya gelmesine sebep oldu.

İngiliz astronomlar tarafından kaydedilen olay İskoçya, Avustralya ve Karayipler başkta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde kayda geçildi.



Dünya'nın manyetosferini etkileyen olayan şimdiye kadar bilinen, en güçlü solar fırtınayı tetikledi. Fırtına sırasında, güçlü auroral görüntüler belirdiği, gökyüzünde büyük bir aydınlama yaşandığı ve telgraf sistemlerinde büyük hasara uğradığı kayıtlara geçti.

Haziran 2013'te, Lloyd's of London ve Amerika'daki Atmospheric and Environmental Research'den (AER) ek bir grup araştırmacı, Carrington Olayı'ndan alınan bu verileri, dünya ekonomisinin ne kadar etkilendiğini hesaplamak için kullandılar ve zararı 2.6 trilyon dolar olarak belirlediler.