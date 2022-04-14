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    • Güncel
    • 14.04.2022 08:26
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    • 14.04.2022 08:26
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    Dışişlerinden Megi Kasırgası nedeniyle Filipinler'e taziye mesajı

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen Megi Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Ülke genelinde kasırga nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

    Dışişlerinden Filipinler’e taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen Megi Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan, Filipinler'deki Megi Kasırgası sonrası meydana gelen sel ve heyelanla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'in orta ve güney bölgelerinde etkili olan Megi Kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" denildi.

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    Haberler Güncel Dışişlerinden Megi Kasırgası nedeniyle Filipinler'e taziye mesajı
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