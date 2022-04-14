Dışişlerinden Megi Kasırgası nedeniyle Filipinler'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen Megi Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan, Filipinler'deki Megi Kasırgası sonrası meydana gelen sel ve heyelanla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "Filipinler'in orta ve güney bölgelerinde etkili olan Megi Kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" denildi.

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