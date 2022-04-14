Ayasofya Medresesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan törenle hizmete açılıyor

Aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Ayasofya Medresesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılıyor.
Fatih Sultan Mehmet İstanbul`u fetih ettikten sonra ilk iş olarak Ayasofya`yı camiye çevirdi ve Ayasofya`nın kuzeybatısında yer alan papaz odaları olarak adlandırılan yapıyı da medrese olarak hizmete açtı.
İki avlulu medresede, dönemin en büyük alimleri ders verdi. 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etti. 1936`da kullanıma müsait olmadığı gerekçesiyle yıkıldı.