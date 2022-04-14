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    • 15.04.2022 01:31
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    Ayasofya Medresesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan törenle hizmete açılıyor

    Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yanı başından bulunan ve aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Ayasofya Medresesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan törenle hizmete açılacak.

    Ayasofya Medresesi bugün açılıyor

    Aslına uygun olarak yeniden inşa edilen Ayasofya Medresesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılıyor.



    Fatih Sultan Mehmet İstanbul`u fetih ettikten sonra ilk iş olarak Ayasofya`yı camiye çevirdi ve Ayasofya`nın kuzeybatısında yer alan papaz odaları olarak adlandırılan yapıyı da medrese olarak hizmete açtı.



    İki avlulu medresede, dönemin en büyük alimleri ders verdi. 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etti. 1936`da kullanıma müsait olmadığı gerekçesiyle yıkıldı.



        İLK ETAP ÇALIŞMALARI 2017`DE BAŞLADI
        İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğünce 11 Aralık 2017`de Ayasofya Medresesi ilk etap işine başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu geçen yıl 25 Nisan`da Ayasofya Medresesi tamamlama işi yer teslimi gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü , Ayasofya Fatih Medresesi`ni 1936`da yıkımından önceki mimarisine uygun şekilde dönemin malzemelerini kullanarak yeniden yaptı.



        Medresede, Ayasofya Araştırmaları Merkezi, Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Araştırma Merkezi, İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslam Hukuku Araştırma Merkezi, Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vakıf Araştırmaları Merkezi, Evliya Çelebi Çalışmaları Araştırma Merkezi, Görsel İletişim ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi yer alacak.

        Ayasofya Medresesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın katılımıyla açılacak.



        MEDRESENİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ
        Mevcut temel duvarlarının onarımları yapıldıktan sonra yapı bu duvarların üzerine oturtuldu. Duvar örgüsü ahşap hatıllar ve demir gergi sistemi ile güçlendirildi.

        Caferiye Sokak`a bakan ön cepheye taş kaplama yapıldı. Toplam oda sayısı 42 iken, onaylı proje ile işlevsel değişikliklerden dolayı birleştirilen mahaller oldu ve oda sayısı 38`e düşürüldü.



            1473 metrekare alanda 1300 metrekare kapalı olanı bulunan medresenin birinci avlusunun büyüklüğü 155 metrekare, ikinci avlusunun büyüklüğü 230 metrekare, arka avlusu 115 metrekareden oluşuyor.

            Avlularda çelik konstrüksiyon üzeri ahşap deck yapılarak yürüme alanları oluşturuldu. Birinci avluda sarnıç kalıntıları korunarak üzerine deck yapıldı.



            İkinci avluda bulunan kalıntılar, çevresinden gezilerek sergilenecek şekilde açıkta bırakıldı. Z-02 mahallinde bulunan özgün taş döşeme korunarak çevresine ahşap döşeme yapıldı. Avlularda revak altları terracotta taban tuğlası ile kaplandı.



            Soğukçeşme Sokak cephesine bakan mahallerde terracotta taban tuğla ile döşeme yapıldı. Kapı ve pencereler, oda tavan kaplamaları ve döşemeleri ile revak kaplamalarında birinci sınıf çam kereste kullanıldı.

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