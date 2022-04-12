Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda 2022? Kurban Bayramı tatili kaç gün, uzatılacak mı? Kurban Bayramı tatili 9 gün olur mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl merakla ve heyecanla beklenen dini bayramlardan Ramazan Bayramı'na az bir süre kala kurban ibadetini yerine getirecekler ve tatil yapmanın planlarını kuran vatandaşlar Kurban Bayramı 2022 tarihini de öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
DİYANET 2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar