Nisan yağmuru saç uzatır mı, cilde faydası nedir? Nisan yağmuru ne zaman, hangi tarihlerde toplanır 2022? Yağmurun şifası...

Nisan ayı, ılık havaların başlangıcı olsa da yağmur yağması ile de meşhurdur. Yüzyıllardır şifa kaynağı olarak toplanan ve kullanılan nisan yağmurlarının insan sağlığına ve ruhuna binbir faydası olduğu biliniyor. Peki, Nisan yağmuru saç uzatır mı, cilde faydası nedir? Nisan yağmuru ne zaman, hangi tarihlerde toplanır 2022?
Nisan yağmurları ne zaman toplanır?
Rumi Takvime göre, Nisan ayının 2. yarısından 13 Mayıs'a kadar yağmur sularının temiz kaplarda toplanarak biriktirilmesi daha sonra kullanılması adet haline gelmiştir.
Nisan yağmuru faydaları nelerdir?
Konya'da bulunan Mevlana dergahında Mevleviler, 'nisan tası' adı verilen kaplara topladıkları nisan yağmurlarını, gelen misafirlere ikram ediyorlar, bu suyun bazı dertlere şifa olacağına inanıyorlardı.