İslam Medeniyetleri Müzesi giriş ücreti ne kadar, kaç TL? İslam Medeniyetleri Müzesi nerede, hangi ilçede? Konumu...

İslam Medeniyetleri Müzesi giriş ücreti ne kadar, kaç TL? İslam Medeniyetleri Müzesi nerede, hangi ilçede? soruları gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı müzeye dair bir çok soru araştırılıyor. Megakent İstanbul'da bulunan müze hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ NEREDE, HANGİ İLÇEDE?
İslam Medeniyetleri Müzesi İstanbul'daki Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi'nde yer almaktadır. 10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan müzede 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800'e yakın eser sergilenmektedir.
İÇERİSİNDE NELER VAR?
Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygamber'e Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kur'an-ı Kerim ve Mahfazaları, İslam'da Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı'da Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslam'da Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor.
Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde bu bölümlerde, Peygamber Hazreti Muhammed'in temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları ve daha birçok eseri görme imkanı bulacak.
KUR'AN-I KERİMLER, HACER'ÜL ESVED VE HIRKA-İ SAADET MUHAFAZALARI
İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan ve pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş eşsiz eserleri barındırıyor. Osmanlı Devleti'nin her sene hac mevsiminden önce Mekke ve Medine'ye gönderdiği Surre-i Hümayun Alayı'nın en gösterişli unsuru olan Mahmel-i Şerif ile Peygamber Hz. Muhammed'in fiziki ve ahlaki güzelliklerini anlatan Hilye-i Şerifler, koleksiyonun dikkati çeken eserleri arasında yer alıyor.
Bu iki eserin yanı sıra müzede Hücre-i Saadet perdesi, Başmak-ı Şerif, Sakal-ı Şerif, Hilye-i Şerif, Kabe örtüleri, Kur'an-ı Kerimler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları, Kabe kilidi ve anahtarı, kaftanlar ve tılsımlı gömlekler, sikkeler ve çini sanatının nadide örnekleri de bulunuyor.
İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışının ardından ücretli mi yoksa ücrersiz mi olacağına dair net bilgi gelecek. Büyük Çamlıca Camii İslam Medeniyetleri Müzesi 8 Nisan'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.