İslam Medeniyetleri Müzesi giriş ücreti ne kadar, kaç TL? İslam Medeniyetleri Müzesi nerede, hangi ilçede? Konumu...

KUR'AN-I KERİMLER, HACER'ÜL ESVED VE HIRKA-İ SAADET MUHAFAZALARI

İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan ve pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş eşsiz eserleri barındırıyor. Osmanlı Devleti'nin her sene hac mevsiminden önce Mekke ve Medine'ye gönderdiği Surre-i Hümayun Alayı'nın en gösterişli unsuru olan Mahmel-i Şerif ile Peygamber Hz. Muhammed'in fiziki ve ahlaki güzelliklerini anlatan Hilye-i Şerifler, koleksiyonun dikkati çeken eserleri arasında yer alıyor.

Bu iki eserin yanı sıra müzede Hücre-i Saadet perdesi, Başmak-ı Şerif, Sakal-ı Şerif, Hilye-i Şerif, Kabe örtüleri, Kur'an-ı Kerimler, Hacer'ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları, Kabe kilidi ve anahtarı, kaftanlar ve tılsımlı gömlekler, sikkeler ve çini sanatının nadide örnekleri de bulunuyor.

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

İslam Medeniyetleri Müzesi'nin açılışının ardından ücretli mi yoksa ücrersiz mi olacağına dair net bilgi gelecek. Büyük Çamlıca Camii İslam Medeniyetleri Müzesi 8 Nisan'da kapılarını ziyaretçilerine açacak.