FETÖ'nün para trafiği deşifre oldu! Tıpkı DEAŞ gibi Hawala yönetmini kullanmış!

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?

Hawala yasa dışı olarak toplanan paraların başka bir ülkeye illegal yollarla transfer edilmesinde kullanılan yöntem. Toplanan paralar yurt dışındaki FETÖ üyesi ya da sempatizanı varlıklı kişilere teslim ediliyordu. Bu kişi, elindeki miktarı Türkiye'ye transfer ediyor, paralar şifre yöntemiyle teslim alınıyordu. Ardından tutuklu FETÖ üyelerinin itirafçı olmamaları için para ailelerine dağıtılıyordu.

Ankara'daki bir başka operasyonda yöntem deşifre edilmişti. FETÖ'nün Türkiye'ye yasa dışı yollardan para sokmak için "Hawala" olarak bilinen bir sistemi kullanarak ülke içerisine sokulan yüklü miktardaki dolar, euro ve Türk lirasının döviz büroları üzerinden belli bir komisyon karşılığında illerde para takibini ve dağıtımını yapan örgüt mensuplarına ulaştırıldığı belirlenmişti.