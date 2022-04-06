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    • 06.04.2022 12:04
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    İstanbul akbil fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan akbil fiyatlarına kaç TL zam geldi? İETT, metro, metrobüs, marmaray tam, öğrenci ücreti...

    İstanbul'da toplu taşımayı yoğun bir şekilde kullanan vatandaşlar İstanbul akbil fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan akbil fiyatlarına kaç TL zam geldi sorularına yanıt aramaya başladı. İBB yönetimi UKOME’yi olağanüstü toplantıya çağırdı ve %40 zam teklifi kabul edilince ulaşıma da yansıtıldı. Bu gelişme üzerine mevcut tarifeyi merak eden vatandaşlar İETT, metro, metrobüs, marmaray tam, öğrenci ücretinin kaç lira olarak belirlendiğini öğrenmek istiyor. Taksi kısa mesafe indi bindi fiyatları da ulaşım zammı ile birlikte yeniden şekillendi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İstanbul akbil fiyatları ne kadar oldu?

    İstanbul akbil fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan akbil fiyatlarına kaç TL zam geldi? İETT, metro, metrobüs, marmaray tam, öğrenci ücret kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve son dakika habere göre İstanbul'da ulaşıma %40 zam geldi, yeni ücret tarifesini haberimizden öğrenebilirsiniz.

    İSTANBUL TOPLU TAŞIMAYA %40 ZAM YAPILDI!

    İBB yönetimi UKOME'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel Sekreter Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleşen toplantıda tüm toplu taşıma araçlarına, Ulaştırma Ve Altayapı Bakanlığı İstanbul 1'nci Bölge Müdürü Serdar Yücel ve diğer bakanlık temsilciliklerinin muhalefet şerhiyle yüzde 40 zam yapıldı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreter Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İBB yönetiminin toplu taşımada zam talebi bir kez daha ele alındı. Daha önce İBB yönetiminin 2 kere tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yüzde 50, servis taşımacılığında yüzde 40 olan zam talebi servislerde ve tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 40 zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı. Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi.

        TAKSİCİLER EN AZ YÜZDE 50 ZAM TALEP ETTİ

        Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu UKOME temsilcisi Eyüp Aksu, "Esnaf olarak masraflarımız yüzde 100'ü aşmış durumda. Daha önceki toplantılarda olduğu gibi en az yüzde 50 zam talebimizi yineliyoruz" dedi.

        ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ŞERHE SADIK KALDI

        İBB Genel Sekreteri Çağlar'ın zamda bakanlık yetkilileri ile belirli bir mutabakat oluşturuldu' sözlerine karşılık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1'inci Bölge Müdürü Serdar Yücel, "Biz bunların ayrı ayrı görüşülmesini söylemiştik. Yüzde 32 olarak ama böyle bir oylama olmayacağı söylediniz. Dolayısıyla biz biliyorsunuz Aralık ayının 24'ünde yapılan zamda bir şerh koymuştuk. O şerhimizin arkasındayız. Dolayısıyla o şartla bütün olarak getirdiğiniz için o şerhe sadık kalarak mahkeme sürecinde devamını kabul ederek bu teklifinizin oylanmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.
        Yapılan oylamada Ulaştırma Ve Altaypı Bakanlığı İstanbul 1'nci Bölge Müdürü Serdar Yücel ve diğer bakanlık temsilciliklerinin muhalefet şerhiyle yüzde 40 zam yapıldı.

        İŞTE YENİ TARİFE
        *Tam Elektronik Bilet Ücreti 5,48 TL'den 7,67 TL,
        *Öğrenci İndirimli Elektronik Bilet Ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL,
        *Öğretmen İndirimli Elektronik Bilet Ücreti 3,92 TL'den 5,49 TL,
        *Tam Abonman Ücreti 430 TL'den 602 TL,
        *Öğrenci Abonman Ücreti 78 TL'den 109 TL,
        *Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 7 TL'den 9,8 TL,
        *Minibüs İndi Bindi Ücreti 3,75 TL'den 5,25 TL,
        *Okul Servis Ücreti 0-1 Km Arası 396 TL'den 554 TL,
        *Personel Servis Ücreti (10 – 17 Koltuk Kapasiteli Taşıt İlk Kalkış) 211 TL'den 295 TL
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        Haberler Güncel İstanbul akbil fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan akbil fiyatlarına kaç TL zam geldi? İETT, metro, metrobüs, marmaray tam, öğrenci ücreti...
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