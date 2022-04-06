İstanbul akbil fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan akbil fiyatlarına kaç TL zam geldi? İETT, metro, metrobüs, marmaray tam, öğrenci ücreti...

İstanbul akbil fiyatları ne kadar oldu? 6 Nisan akbil fiyatlarına kaç TL zam geldi? İETT, metro, metrobüs, marmaray tam, öğrenci ücret kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve son dakika habere göre İstanbul'da ulaşıma %40 zam geldi, yeni ücret tarifesini haberimizden öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL TOPLU TAŞIMAYA %40 ZAM YAPILDI!
İBB yönetimi UKOME'yi olağanüstü toplantıya çağırdı. Genel Sekreter Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleşen toplantıda tüm toplu taşıma araçlarına, Ulaştırma Ve Altayapı Bakanlığı İstanbul 1'nci Bölge Müdürü Serdar Yücel ve diğer bakanlık temsilciliklerinin muhalefet şerhiyle yüzde 40 zam yapıldı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısı Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. İBB Genel Sekreter Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda İBB yönetiminin toplu taşımada zam talebi bir kez daha ele alındı. Daha önce İBB yönetiminin 2 kere tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak yüzde 50, servis taşımacılığında yüzde 40 olan zam talebi servislerde ve tüm toplu taşıma araçlarında yüzde 40 zam yapıldı. Yapılan zam ile birlikte tam bilet fiyatı 5,48 liradan 7,67 çıktı. Mavi kart aylık abonman fiyatı 430 TL'den 602 liraya, öğrenci aylık mavi kart ücretleri ise 78 liradan 109 TL'ye yükseldi.