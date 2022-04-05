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    • 05.04.2022 11:49
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak"

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak" dedi. Karaismailoğlu, "2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz" açıklamasında bulundu.

    Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak" dedi.

    Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

    2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz.

    2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz.

    2053'e kadar 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattını tamamlamayı öngörüyoruz.

    Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak.

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    Haberler Güncel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak"
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