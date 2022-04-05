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    • 05.04.2022 11:41
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    💻NETFLİX yeni zamlı paket fiyatları listesi 2022! Netflix özel plan, standart plan, temel plan paketleri kaç TL oldu, özellikleri neler?

    Netflix yeni zamlı fiyatlar hakkında araştırmalar hız kazandı. Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri %40 oranında zamlandı. Peki, NETFLİX yeni zamlı paket fiyatları listesi 2022 nasıl? Netflix özel plan, standart plan, temel plan paketleri kaç TL oldu, özellikleri neler?

    takvim.com.tr
    NETFLİX yeni zamlı paket fiyatları listesi 2022! Netflix özel plan, standart plan, temel plan paketleri kaç TL oldu, özellikleri neler?

    Netflix Türkiye'deki üyelik ücretlerine %40 oranında zam yaptı. Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklamada, "Geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor" denildi. Peki, NETFLİX yeni zamlı paket fiyatları listesi 2022 nasıl? Netflix özel plan, standart plan, temel plan paketleri kaç TL oldu, özellikleri neler? İşte detaylar!

    Netflix Türkiye'den yapılan resmi açıklama şöyle:

    👉"Günümüzde keyifli vakit geçirmek için her zamankinden daha fazla seçenek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle üyelerimize sunduğumuz deneyimi daha da geliştirmek için aralıksız çalışıyoruz.

    Ancak geniş bir yelpazede en kaliteli içerikleri sunmaya ve Kulüp, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Stranger Things gibi benzersiz yapımlara yatırım yapmaya devam edebilmek için Türkiye'deki ücretlerimizi güncellememiz gerekiyor. Her zaman olduğu gibi zengin içerik kütüphanemize eksiksiz erişim sağlayan üç üyelik seçeneği arasından bütçenize uygun bir plan seçebilirsiniz."

        👉Yeni fiyat listesiyle birlikte Netflix'in ortalama fiyat artışı 11 TL ile 23 TL bandında demek mümkün.

        ✔Temel Plan olarak adlandırılan paket 26,99 TL'den 37,99 TL'ye yükseldi.
        ✔40,99 TL olarak listelenen iki ekranlı Standart Plan 57,99 TL'ye,
        ✔4 ekran ve UHD seçenekli Özel Plan 54,99 TL'den 77,99 TL'ye yükseldi.

        Yeni fiyatlar şu şekilde:

        Netflix'in açıklamasına göre yeni üye olacak kişiler için yeni liste geçerli olacak. Mevcut abonelerin tümü için ise zamlı liste aşamalı olarak sunulacak.
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        Haberler Güncel 💻NETFLİX yeni zamlı paket fiyatları listesi 2022! Netflix özel plan, standart plan, temel plan paketleri kaç TL oldu, özellikleri neler?
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