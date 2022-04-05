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    • 05.04.2022 16:23
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    • 05.04.2022 16:23
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    Hemşire Büşra Durmaz kimdir? Ölen Nisa bebeğe süt annelik yapmıştı! Büşra Durmaz kaç yaşında, nereli?

    Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yapmasıyla gündeme gelen Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz hakkında araştırmalar yapılıyor. Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebeğin sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine kaldırıldığı yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Peki Hemşire Büşra Durmaz kimdir? Büşra Durmaz kaç yaşında, nereli?

    Hemşire Büşra Durmaz kimdir?

    ATT hemşiresi Büşra Durmaz'ın süt annelik yaptıüğı Nisa bebekten kötü haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan 3 aylık Nisa bebeğin hayatını kaybettiği öğrenildi. Bebeği boş bir araziye terk eden biyolojik annesi Ebru S.'nin ise savcılığın talimatı üzerine 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Terk' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan gönüllere taht kuran hemşire Büşra Durmaz hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Hemşire Büşra Durmaz kimdir? Nisa bebeğe süt annelik yapmıştı! Büşra Durmaz kaç yaşında, nereli?

    BÜŞRA DURMAZ KİMDİR?

    Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, ihbar üzerine Pendik'te terk edilmiş bebek vakasına gitti. Olay yerinde 3 aylık bir kız bebek bulan Durmaz bebeği ambulansa alarak emziremeye başladı. Bebeğin süt annesi olan hemşire ertesi gün de hastaneye giderek bebeği kontrol etti ve kendi 14 aylık olan bebeğinin elbiselerinden giydirdi.

    Durmaz, terk edilmiş bebeğe de bir isim arayışına geçti ve Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "ATT Büşra ve süt kızı" videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. İşte olayın detayları ve Büşra Durmaz'ın açıklamaları...

    POLİS 'ANNEYİ' BULMAK İÇİN 60 GÜVENLİK KAMERASINI İNCELEDİ

    Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsü izlendi.

    Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti.

    Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anların da güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

    KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINDA

    Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Dün rahatsızlanan Nisa bebek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Minik Nisa, yapılan müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri Nisan bebeğin ölümü ile ilgini inceleme başlattı. Nisa bebeğin boğazına kaçan bir cisim nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edildi. Bunun üzerine Çocuk Bakımevi'nde görevli bakıcı hakkında "ihmal" iddiasıyla inceleme başlatıldı. Bakıcı D.Y'nin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

        "PİŞMANIM"

        Anne Ebru S.'nin emniyette verdiği ifadede, "Hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktur. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım" dediği öğrenildi.

        'EŞİMLE BEBEĞİ GÖRMEYE GİTTİK'

        Terk edilmiş Nisa Mihriban bebeğe süt annelik yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, olay günü yaşananları şu sözlerle anlatmıştı: "Olay yerine gittiğimizde asayiş ekipleri olay yerindeydi. Bebeği ekip otosundan aldık. Muayene yaptığımız esnada sürekli ağlıyordu ve emme isteğinde bulunuyordu. Ağzıyla, başını sağa sola çevirip dilini çıkartıyordu. Sonra ben de bu isteğine karşılıksız kalamadım. Emzirmek istedim. Aldım, emzirdim. Hastaneye geldik ve biraz da hastanenin önünde emzirmeye devam ettim. Yirmi dakika boyunca emzirdim. Bebeği hastaneye teslim ettik. Mesaim bittikten sonra eşimle tekrar hastaneye bebeği görmeye gittik. Tekrar gördüm."

        ARTIK BİR KIZIM DAHA VAR DEDİM

        3 aylık terk edilmiş bebeğin isim annesi de olan Durmaz, "Çocuk bürodan polis memurları geldiler. Olay yerinde ilk bebeği bulan beyefendi nisan ayı geldiği için ismine Nisa konulmasını istemiş. Onlar da süt annesi olduğum için benim de isim koymamı istediler. Kendi kızımın ismi Bade Mihriban olduğu için dedim 'artık bir kızım daha var ikinci ismini koyayım.' Nisa Mihriban olmasını istedim bu yüzden. Benden sonra ona bakan Ayşe hemşireden de soy ismini vermesini rica ettim. Böylelikle ismini koymuş olduk" demişti.

        Bebeği ilk gördüğündeki hislerini anlatan Durmaz, "Kendi öz kızımı emziriyormuş gibi hissettim. Çok çaresiz bir bebek var karşınızda. Hani gördüğünüzde hissedebileceğiniz duygu aslında acizlikten başka bir şey olmuyor sanırım. Çok çaresiz hissediyorsunuz siz de. Emzirirken aranızda kurduğunuz o bağ, o memeyi bırakmadan emmek istemesi… Hiç bırakmak istemedim. Hastaneye bıraktık. O yüzden tekrar görmeye gittim. Ertesi gün sabah uyandım, kızımın eşyalarından, kıyafetler ayarladım. Hastaneye tekrar görmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı.

        KIZIMI YENİ YUVASINA BIRAKTIM

        Durmaz, "Hastaneden esirgeme kurumuna sevk edilmesi gerekiyordu. Sağlık personeli eşliğinde sevkini istediler. Ben de kendi kurumumla görüştüm. Kurumumda bu konuda bize yardımcı oldu. Bizim bırakmamıza müsaade ettiler. Kendimiz götürdük bebeği tekrar. Tabii burada da çok duygusal anlar yaşandı. Hemşireler ağlayarak önce Allah'a sonra sana emanet diyerek bana teslim ettiler bebeği. Sonra kızımı aldım ve yeni yuvasına götürdüm. Orada teslim ederken bile biraz zorluk yaşadım. Şimdi yeni yuvasında ve orada hayatına devam edecek inşallah" diye konuşmuştu.
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        Nisa Mihriban’dan acı haber
        Haberler Güncel Hemşire Büşra Durmaz kimdir? Ölen Nisa bebeğe süt annelik yapmıştı! Büşra Durmaz kaç yaşında, nereli?
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