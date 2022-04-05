Son dakika: CHP'li İBB'nin %94'lük fahiş su zammına AK Parti ve MHP dur dedi!





CHP GRUBUNDAN YÜZDE 49 ZAM VE HER AY TÜFE ORANINDA ARTIŞ TEKLİFİ

Bu teklif üzerine verilen arada yapılan müzakere sonrasında söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, "Konut birinci kademede 0-15 metreküp kullanım 8.33 TL. Konut ikinci kademede 16 metre küp ve üzeri su kullanım 12.51 TL. 5216 ve 6300 sayılı kanunlarla mahalle olan yerlerde konut tarifesi 2. 08 TL Ortak sayaç iş yeri, iş yeri inşaatı şantiyesi 23.25 TL." teklifinde bulundu.



Balyalı ayrıca su fiyat teklifinde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile yürürlüğe giren İnsani su kullanım hakkı uygulamasının 0-15 metreküp suyun kullanıldığı konutlarda uygulanmasını, su birim fiyatlarına kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin dahil olduğunu, su satış fiyatının 3'te 1'i kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli olduğunu aktardı.

Balyalı KDV'nin dahil olmadığını aktardığı su birim fiyatlarına her ay su satış tarifelerinde TÜİK tarafından açıklanan aylık TÜFE'nin birim fiyatlarının yansıtılmasını talep etti.