5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB İOKBS sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

Bu yıl İOKBS bursluluk sınavına katılım sağlayacak olan on binlerce öğrenci sınavın tarihini öğrenmek istiyor. Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavının yapılacağı tarih merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın yapılacağı tarih duyuruldu. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınavın yapılacağı tarih!