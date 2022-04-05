5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı 2022 ne zaman yapılacak? MEB İOKBS sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

Bu yıl İOKBS bursluluk sınavına katılım sağlayacak olan on binlerce öğrenci sınavın tarihini öğrenmek istiyor. Nisan ayına girdiğimiz şu günlerde İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavının yapılacağı tarih merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın yapılacağı tarih duyuruldu. Peki, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınavın yapılacağı tarih!
2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar için uygulanacak olan Bursluluk Sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'da yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 4 Eylül'de yapılacak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.
MEB'den yapılan açıklamada, İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu yayımlandı.
Kılavuza göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS için başvurular, 21 Nisan-13 Mayıs'ta alınacak.
4 Eylül saat 10.00'da yapılacak sınavın sonuçları, 23 Eylül'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.