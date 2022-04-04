🌾Aprıl Beş (5) nedir, ne zaman, hangi gün? Aprilin 5'inde ne olur? Son kış günleri denilen Abrul Beşi'nde havalar soğur mu?

Aprılın beşinde tohum ya elde olmalıdır ya da yerde. Zira tohum, önceden ekilmiş ve filizlenmiş ise muhakkak soğuk alır. "Aprılın Beşinin Beşi" ve "Sitte-i Sevr" (Güneş'in boğa burcunda bulunduğu Nisan ayında fırtınalarıyla meşhur altı gün) de soğuk yapan korkulu günlerden olup 21-26 Nisan günlerine denk gelir. Nihayet 6 Mayıs Hıdrellez (Hızır-İlyas) gününe gelindiğinde artık tam olarak bahar gelmiş demektir. Bu günlerde kırlara gidilir, "dazdazlar" (bir çeşit piknik) kurulur ve eğlenceler düzenlenir.