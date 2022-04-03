🎒2022 NİSAN AYI ARA TATİL NE ZAMAN? 👩‍🏫2. dönem ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?📅 MEB 2022 TATİL TAKVİMİ!

Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.