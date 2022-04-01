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    • 01.04.2022 12:04
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    • 01.04.2022 12:20
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    Millet İttifakı'nda İYİ Parti krizi büyüyor! Yavuz Ağıralioğlu'nun pasifize edilmesini Kemal Kılıçdaroğlu mu istedi?

    İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu'nu Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığı görevinden aldı. Ağıralioğlu pasifize edilirken bu değişimde HDP ve CHP'nin etkili olduğu konuşuluyor. CHP'li Barış Yarkadaş, Ağıralioğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na Diyarbakır'la ilgili söylediği sözleri nedenilye pasifize edildiğini açıkladı.

    Ağıralioğlu’nu Kılıçdaroğlu mu pasifize etti?

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde A takımı değiştirdi. En dikkat çeken değişiklik ise Yavuz Ağıralioğlu'nun pasifize edilmesi oldu. Ülkücü geçmişe sahip olan Ağıralioğlu son zamanlarda HDP'yi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarla dikkat çekiyordu.

    CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU İSTEDİ İDDİASI
    CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: "Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın içinde bulunan lokomotife CHP ye yönelik, CHP'nin genel başkanına yönelik haddini aşan nezaketsiz sözler söyledi Kemal Bey'e karşı. İttifakın içinde olan bir partinin genel başkan yardımcısı ya da milletvekili, o ittifakın genel başkanına siyasi ayar veremez. Sayın Kılıçdaroğlı çıkıp demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer dediğinde ona cevap vermek Yavuz Ağıralioğlu'nun işi değildir."

    KILIÇDAROĞLU-AĞIRALİOĞLU ARASINDA DİYARBAKIR TARTIŞMASI
    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ocak ayı başında DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile yaptığı görüşmenin ardından Diyarbakır ziyaretine ilişkin bilgi vermişti.

    CHP'nin Diyarbakır'da yapacağı mitinge ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "Diyarbakır'a gideceğim. Ayın 27'sinde gideceğim. Şuna kesinlikle inanıyorum. Bu ülkeye demokrasi gelecekse, bu ülkede demokrasi olacaksa, bu ülkede herkes kimliğinden ötürü ötekileştirilmeyecekse, inancından ötürü ötekileştirilmeyecekse bunun yolu Diyarbakır'dan geçer. Diyarbakırlılara bunu anlatacağım. Düşüncelerimi aktaracağım. Onların sorularını da ayrıca büyük bir samimiyetle yanıtlayacağım" demişti.

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ise CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına karşılık Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

    "Demokrasi ülkeye Diyarbakır'dan gelecektir diyenlerin ve bize çözüm sürecini, devamında da 1212 şehidimiz ile acıyı yaşatanların yaptıkları ortadadır!

    Diyarbakır dâhil memleketimizin 81 iline, 84 milyonun tamamına ve bütün ülkeye ne fayda ve hayır gelecekse yolu TBMM'den geçer.

        TBMM'den geçmeyen ve her ferdini ayırmadan kucaklayamayan vizyonsuzluğun, memleketi 20 senede nereye getirdiği aşikârken Sayın Erdoğan gibi Diyarbakır vurgusu ile siyasi alan açmaya kalkmak, hatada ve aynı macerada ısrar etmektir.

        Demokrasi ve hukukun yegâne adresi Ankara'dır!"

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        Haberler Güncel Millet İttifakı'nda İYİ Parti krizi büyüyor! Yavuz Ağıralioğlu'nun pasifize edilmesini Kemal Kılıçdaroğlu mu istedi?
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