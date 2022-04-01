Millet İttifakı'nda İYİ Parti krizi büyüyor! Yavuz Ağıralioğlu'nun pasifize edilmesini Kemal Kılıçdaroğlu mu istedi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinde A takımı değiştirdi. En dikkat çeken değişiklik ise Yavuz Ağıralioğlu'nun pasifize edilmesi oldu. Ülkücü geçmişe sahip olan Ağıralioğlu son zamanlarda HDP'yi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarla dikkat çekiyordu.

CHP'Lİ BARIŞ YARKADAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU İSTEDİ İDDİASI

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Ağıralioğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun isteğiyle görevlerinden alındığı imasında bulundu. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: "Ağıralioğlu, Millet İttifakı'nın içinde bulunan lokomotife CHP ye yönelik, CHP'nin genel başkanına yönelik haddini aşan nezaketsiz sözler söyledi Kemal Bey'e karşı. İttifakın içinde olan bir partinin genel başkan yardımcısı ya da milletvekili, o ittifakın genel başkanına siyasi ayar veremez. Sayın Kılıçdaroğlı çıkıp demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer dediğinde ona cevap vermek Yavuz Ağıralioğlu'nun işi değildir."