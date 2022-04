🙏AYETEL KÜRSİ - AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU! Diyanet Ayetel Kürsi duası, faziletleri - Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı!

­čÖĆAYETEL K├ťRS─░'N─░N ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

255- Allah'dan ba┼čka hi├ž bir ilah yoktur. O, daima ya┼čayan, daima duran, b├╝t├╝n varl─▒klar─▒ ayakta tutand─▒r. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku. G├Âklerdeki ve yerdeki her┼čey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda ┼čefaat etmek kimin haddine! Onlar─▒n ├Ânlerinde ve arkalar─▒nda ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O'nun diledi─či kadar─▒ndan ba┼čka ilminden hi├žbir ┼čey kavrayamazlar. O'nun h├╝k├╝mdarl─▒─č─▒, b├╝t├╝n g├Âkleri ve yeri kucaklam─▒┼čt─▒r. Her ikisini g├Âr├╝p g├Âzetmek, ona bir a─č─▒rl─▒k da vermez. O, ├žok y├╝ce, ├žok b├╝y├╝kt├╝r.

­čÖĆAYETEL K├ťRS─░'N─░N FAZ─░LETLER─░

─░slam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) ┼č├Âyle buyurdu;

─░lim sana olsun ey Eba M├╝nzir, Can─▒m Kabza-i Kudretinde olan Allaha yemin ederim ki, muhakkak Ayet-el K├╗rsinin bir dili ve ikide duda─č─▒ vard─▒r ki, Ar┼č─▒n dire─činin yan─▒nda Melik-i (M├╝te├ól olan Allahu Te├ól├ó Hazretlerini) takdis eder (Ona Tazimde bulunur.)

Her kim, her farz namaz─▒n arkas─▒ndan Ayet-el K├╗rsiyi okursa, Cennete girmekten onu ancak ├Âl├╝m men eder. Her kim onu yataca─č─▒ zaman okursa, Allahu Te├ól├ó ona kendi evi, kom┼čusunun evi ve etraftaki evler hakk─▒nda g├╝vence verir.

Bakara S├╗resinde bir Ayet vard─▒r ki Kur├ón ayetlerinin efendisidir. ┼×eytan olan herhangi bir evde okunursa (┼čeytan) o evden ├ž─▒kar. (O Ayet) Ayet-el K├╗rsidir.

Her kim farz namaz─▒n arkas─▒nda Ayet-el K├╗rsiyi okursa, di─čer namaza kadar Allah zimmetinde olur.

Her kim Ayet-el K├╗rsiyi ve Bakara S├╗resinin sonunu s─▒k─▒nt─▒l─▒(kederli) an─▒nda okursa ALLAH ona yard─▒m eder

Sen Ayet-el K├╗rsiden neredesin? O herhangi bir yemek veya kat─▒k ├╝zerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve kat─▒─č─▒n bereketini ├žo─čalt─▒r.

Bu ayetin i├žinde ─░sm-i ├ézam (Allah─▒n en y├╝ce ismi) bulunmaktad─▒r.

Ayet├╝l K├╝rsi, Kuran┬ĺ─▒n d├Ârtte biri (1/4)dir.

Her ┼čeyin bir zirvesi vard─▒r. Kuran─▒n en y├╝ksek noktas─▒ da Bakara Suresidir. Onun i├žinde bir ayet vard─▒r ki, o da Ayetel K├╝rsidir. ┼×eytan, Bakara Suresinin okundu─čunu duydu─ču evden ├ž─▒kar gider.

Her kim farz namaz─▒n─▒n pe┼činden Ayetel K├╝rsiyi okursa, onun cennete girmesine ├Âl├╝mden ba┼čka bir engeli yoktur; ├ľl├╝nce cennete girer.

Her kim farz namaz─▒n pe┼činden Ayetel-K├╝rsiyi okursa, o kimsenin ruhunu bizzat azamet ve ikram sahibi Allah al─▒r. Onu (bu sureyi her namaz─▒n arkas─▒ndan) okumaya ancak s─▒dd─▒k veya abid devam eder.

Bir m├╝min be┼č vakit namaz─▒n arkas─▒ndan Ayetel-K├╝rsiyi okursa, Allahu Teala harp meydan─▒nda ┼čehit olan Nebilerin can─▒n─▒ ald─▒─č─▒ gibi, bu m├╝minin can─▒n─▒ da kendi kudret eliyle alacakt─▒r.

Kuran─▒n zirvesi Bakara Suresidir. Ondaki her ayetle birlikte seksen melek inmi┼čtir. Ayetel-K├╝rsi Ar┼č─▒n alt─▒ndan ├ž─▒kar─▒lm─▒┼č ve Bakara suresine eklenmi┼čtir.

─░nsanlar─▒n efendisi Ademdir, Araplar─▒n efendisi Muhammeddir. ─░ranl─▒lar─▒n efendisi Selmand─▒r. Habe┼člilerin efendisi Bilaldir. Da─člar─▒n efendisi Tur-i Sinad─▒r. A─ča├žlar─▒n efendisi sidr a─čac─▒d─▒r. Aylar─▒n efendisi Muharremdir. G├╝nlerin efendisi Cumad─▒r. S├Âzlerin efendisi Kurand─▒r. Kurann─▒n efendisi Bakara suresidir. Bakara Suresinin efendisi Ayetel-K├╝rsidir. Dikkat edin onda be┼č kelime vard─▒r ki her kelimede elli bereket vard─▒r.

Her kim Ayetel-K├╝rsiyi yata─č─▒na yatarken okursa, Allah o kimseyi, kom┼čusunu, komu┼čusunun kom┼čusunu ve etraf─▒ndaki evleri (her t├╝rl├╝ afetlerden) muhafaza alt─▒na al─▒r.

Yata─č─▒na geldi─čin vakit Ayetel-K├╝rsiyi oku. Muhakkak ki Allahu Teala Sana iki melek vekil k─▒lar. Sabaha kadar seni ┼čeytanlar─▒n ┼čerrinden muhafaza eder.

Bakara suresinde bir ayet vard─▒r ki, Kuran ayetlerinin efendisidir. ┼×eytan olan herhangi bir evde (bu ayet) okunursa, (┼čeytan) o evden ├ž─▒kar. (O ayet) Ayetel-K├╝rsidir.

