2 Nisan Cumartesi sahur vakti ne zaman? Sabah ezanı saat kaçta okunur? 2 Nisan Diyanet imsak ve iftar saatleri!

RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ HADİSLER

"Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır; birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır." (Buhari, Savm 9; Müslim, Sıyam 163)

"Kim faziletine inanarak ve karşılığını Allah' tan bekleyerek orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, İman 28, Savm 6)

"Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır." (Buhari, Savm 5)

"Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır, yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar." (Buhari, Umre 4)

"Kim bir oruçluyu iftar ettirirse oruçlu kadar sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez." (Tirmizi, Savm 82)

"Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur." (Nesai)

"Ey iman edenler! Sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç size de yazıldı (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız." (Bakara Suresi, 183. Ayet)

"Oruç tutanın uykusu ibadet, susması tesbih, ameli kabul ve duası müstecab olur." (Resulullah s.a.v)

"Eğer sorulsa ki, neden ramazan ayının orucu bundan az veya fazla farz kılınmadı? Şöyle cevap verilir: Çünkü bu, zayıf ve güçlünün gücünün yettiği bir miktardır." (İmam Rıza a.s)

"Allah rızası için bir gün oruç tutan kimseyi Allah Teala bu bir günlük oruç sebebiyle cehennem ateşinden yetmiş yıl uzak tutar." (Buhari, Cihad 36; Müslim, Sıyam 167- 168)

RAMAZAN AYINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Gözlerini haramdan koru.

Dünyalıklardan uzak dur.

Allah'a tövbeni çoğalt.

İyiliği yapmaya çalış, kötülükten uzak dur.

Günahlarının affı için Allah'a ümidini diri tut.

Bütün günahlarının bağışı için yalvar.

İyi ameller edinmek için motivasyonunu yüksek tut.