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    • 31.03.2022 08:01
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    Bu yıl Ramazan ayında kaç saat süreyle oruç tutulacak? Kaç saat oruç tutacağız 2022? En uzun ve en kısa oruç süresi hangi illerde?

    Kaç saat oruç tutacağız 2022? Bu yıl Ramazan ayında kaç saat süreyle oruç tutulacak? En uzun ve en kısa oruç süresi hangi illerde? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Her yıl merakla ve heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayına az bir zaman kala oruç ibadetini yerine getirecek olan İslam dünyası kaç saat boyunca aç kalacaklarını merak ediyor ve öğrenmek istiyor. İşte tüm bilgiler...

    takvim.com.tr
    Bu yıl Ramazan ayında kaç saat süreyle oruç tutulacak? Kaç saat oruç tutacağız 2022? En uzun ve en kısa oruç süresi hangi illerde?

    Milyonlarca Müslüman vatandaş kaç saat oruç tutacağız 2022 sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. 11 ayın sultanı 2022 yılı Ramazan ayına sayılı günler kaldı ve oruç ibadetini yerine getirecek olanlar kendi ilinde kaç saat oruçlu kalacaklarını merak etmeye başladı. Peki Bu yıl Ramazan ayında kaç saat süreyle oruç tutulacak? En uzun ve en kısa oruç süresi hangi illerde? Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da 2022 senesinde oruçlu saat süresine ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    2022 RAMAZAN AYINDA BU SENE KAÇ SAAT ORUÇ TUTULACAK?

    Her sene ramazan yaklaşınca ramazan orucu ne vakit başlıyor sorusundan sonra akıllara gelen başka soru da ramazan orucu ne vakit bitiyor olur.

    Her sene akıllarda soru işaretine sebep olan ramazan ayı kaç gün içeriğine bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı en net cevabı verdi.
    Oruç tutacak bireylerin 2 Nisan 2022 Cumartesi günü ilk oruçlarını açması bekleniyor.

    Bu süreden itibaren 30 gün süresince oruç tutulacak ve 1 Mayıs 2022 Piyasa arefe gününde son oruç tutulacaktır. Toplam 30 gün süresince yeme içme eylemini kısıtlı şekilde yaşayacak olan Müslüman alemi, bu devresinin sonucunda Ramazan Bayramı ile 2022 senelerin ramazan devresini bitirmiş olacak.

    EN KISA VE EN UZUN ORUÇ SÜRELERİ HANGİ İLLERDE?

    2022 senesi içerisinde ramazan kaç gün oruç tutulur sorusunun cevabı 30 gün olmaktadır. 30 gün süresince niyetler edilir, oruçlar tutulur ve son oruçla birlikte ramazan uğurlanır. Oruç saatleri ramazanın hangi aya denk geldiğine göre değişkenlik gösterir. Her sene ramazan başlangıcı tarihi 10-11 gün geriye atar.

        Yaz devresinin de günler daha uzun bulunduğu amacıyla daha uzun saatler süresince oruç tutulurken kış devresinde ise daha kısa oruç tutulur. Ramazan ayının içerisinde yer alan Kadir Gecesi, bu dönemde çok hayırlı bir gece olarak kabul edilir. Kadir Gecesi'nde edilen duaların kabul olacağı ve bu gecenin maneviyatının varlıklı bulunduğu ifade edilir.

        Ramazan Ayı ve Önemi

        İslam'ın beş şartı vardır. Bunlar, namaz kılmak, zekat vermek, Şehadet etmek, Hacca gitmek ve oruç tutmaktır. En önemli ibadetlerin başında gelen oruç, Allah'ın bize verdiği nimetlerin değerini anlamamızı sağlar. Ramazan ayı, Allah'ın bize bahşettiği sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Birçok ayette geçtiği üzere insanoğlu hem nankör hem de unutkandır. Bolluğun içindeyken bile daha fazlasını ister. Ancak Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bir yudum suyun ya da bir hurmanın bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.

        Tutulan oruç, nefsi terbiye eder. Muhtaç durumdaki kişilerin durumunu çok daha iyi anlamamızı sağlar. Bu anlayış, beraberinde yardımlaşma ve dayanışmayı getirir. Müminler elinden geldiğince yakınındaki kişilere yardımda bulunur. Bununla birlikte Ramazan ayı hepimiz için bir sabır ayıdır. Allah, Al-i İmran Suresinin 146. ayetinde şöyle buyurmuştur: ''Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geride bırakın'' Sabır ve şükürle geçen Ramazan ayı, nefislerimizi terbiye ettiği gibi bizi de olgunlaştırır.

        Müslümanlar, oruçluyken sadece yeme - içmeyi bırakmaz. Günümüze kadar gelmiş hadislerde peygamberimizin buyurduğu gibi, oruçlu kişi çirkin sözlerden ve başkalarını incitecek davranışlardan da kaçınır. Oruç, hem madden hem de manen arınmamızı sağlar. Takva sahibi kişilerin arasındaki yardımseverlik ve kardeşlik duygularını pekiştirir. İnsanların iç dünyalarında çok daha huzurlu olur.

        Kadir Suresinde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelir. Allah, bu gece temiz bir kalple edilen tüm duaların hepsini kabul eder. Kutsal kitabımız Kuran, bu gecede inmeye başlamıştır. Rahmet ve bereket dolu olan bu gecede tövbe kapısı güneş doğana kadar açık kalır. Mümin kullar sabaha kadar ibadet ederek geçmiş günahları için bağışlanma diler.

        Ramazan Ayı, aynı zamanda hoşgörü ayıdır. Dünyevi hırslarından arınan kişiler, çevresindeki insanlara karşı çok daha merhametli ve anlayışlı olur. İftar sofralarında bir araya gelen komşular, birbirleriyle uzun uzun sohbet imkanı bulur. Buhari'nin aktardığı bir hadiste, bu ayda şeytanın bağlandığı, cehennemin kapılarının kapandığı ve cennet kapılarının ardına kadar açıldığı bildirilir. İmkanı olanlar evde mukabele okutturur. Ramazan Ayının ilk gününde başlayan mukabeleler Arefe duası ile tamamlanır. .

        Tüm İslam ülkelerinde kutlanan Ramazan Bayramı, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir.. Bayram sabahı, küçük büyük herkes camiye giderek bayram namazı kılar. Hocalar, Ramazan'ın önemine dair vaazlar verir. Uzun zamandır görüşme fırsatı bulamamış olan kişiler bir araya gelerek özlem giderir. Şehir dışında yaşayanlar ziyaret edilir. Tam bir kardeşlik havasında geçen bayramda da yardımlaşma sürer. Hazırlanan bayram kolileri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılır. En köklü geleneklerimizden bir diğeri ise bayramda küslerin barışmasıdır. Ramazan Bayramı tüm Müslümanların kardeş olduğunu hepimize bir kere daha hatırlatır.

        Bayramda mezarlıklar ziyaret edilir, bol bol sadaka dağıtılır. Gelen misafirlere ikramda bulunulur. Çocuklar şeker ve harçlıkla sevindirilir. Müslümanlar, hem yaşlıları ziyaret ederek hem de çocukları sevindirerek peygamberimizin sünnetini yerine getirmiş olur.
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        Haberler Güncel Bu yıl Ramazan ayında kaç saat süreyle oruç tutulacak? Kaç saat oruç tutacağız 2022? En uzun ve en kısa oruç süresi hangi illerde?
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