Bu yıl Ramazan ayında kaç saat süreyle oruç tutulacak? Kaç saat oruç tutacağız 2022? En uzun ve en kısa oruç süresi hangi illerde?

Her sene akıllarda soru işaretine sebep olan ramazan ayı kaç gün içeriğine bu sene Diyanet İşleri Başkanlığı en net cevabı verdi.

Oruç tutacak bireylerin 2 Nisan 2022 Cumartesi günü ilk oruçlarını açması bekleniyor.

Bu süreden itibaren 30 gün süresince oruç tutulacak ve 1 Mayıs 2022 Piyasa arefe gününde son oruç tutulacaktır. Toplam 30 gün süresince yeme içme eylemini kısıtlı şekilde yaşayacak olan Müslüman alemi, bu devresinin sonucunda Ramazan Bayramı ile 2022 senelerin ramazan devresini bitirmiş olacak.

EN KISA VE EN UZUN ORUÇ SÜRELERİ HANGİ İLLERDE?

2022 senesi içerisinde ramazan kaç gün oruç tutulur sorusunun cevabı 30 gün olmaktadır. 30 gün süresince niyetler edilir, oruçlar tutulur ve son oruçla birlikte ramazan uğurlanır. Oruç saatleri ramazanın hangi aya denk geldiğine göre değişkenlik gösterir. Her sene ramazan başlangıcı tarihi 10-11 gün geriye atar.