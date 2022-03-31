2022 Temmuz'da Asgari ücrete ek zam yapılmayacak mı? Asgari ücrete ara zam iptal mi oldu? Cumhurbaşkanı asgari ücret açıklaması son dakika 2022

Asgari ücret ara zammı hakkında aramalar hız kazandı. Asgari ücrete yeni zam gelecek mi? Sorusu gündeme gelirken Bakan Bilgin'den son dakika açıklama geldi. Bu açıklamanın hemen ardından vatandaşlar, "2022 Temmuz'da Asgari ücrete ek zam yapılmayacak mı? Asgari ücrete ara zam iptal mi oldu? " sorularına yanıt aramaya başladı.
BAKAN VEDAT BİLGİN SON DAKİKA AÇIKLADI!
Son dakika haberleri... Asgari ücrete yeni zam olacak mı? sorusunun yanıtı Bakan Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, "Net zam yapıldı. Gündemimizde yok. Enflasyon değerlendirmesi yapacağız" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI!
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan asgari ücret sorusuna "Asgari ücreti tespit için bir komisyon var. Her sene toplanıyor. Dolayısıyla da bunun vakti aralıktır. Vakti geldiğinde de asgari ücretle sorumlu olan sendikalar ve Çalışma Bakanlığım otururlar konuşurlar, adımı atarız" demişti.
İşte Erdoğan'ın o açıklaması: