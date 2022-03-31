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    • Güncel
    • 31.03.2022 23:14
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    • 31.03.2022 23:14
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    📌1 Nisan şakaları komik 2022! 😎Sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya SMS, Whatsapp en kolay ve unutulmaz 1 Nisan şakaları!

    Akşam saatlerinde yoğun bir şekilde 1 Nisan şakaları komik 2022 araştırmaları hız kazandırdı. Her sene olduğu gibi 2022 yılında da sevdiklerini kandırmak ve tatlı yalanlarla şakalar yaparak onları eğlendirmek isteyenler Sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya SMS, Whatsapp en kolay ve unutulmaz 1 Nisan şakaları hakkında bilgi edinmek istiyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de şaka günü olarak bilinen ve her yıl unutan kişilere yapılan şakalarla gün daha keyifli hale getirilmeye çalışıyor. Unutulamayacak bir gün yaşatmak isteyenler için 1 Nisan şakaları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    📌1 Nisan şakaları komik 2022!

    📌1 Nisan şakaları komik 2022! 😎Sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya SMS, Whatsapp en kolay ve unutulmaz 1 Nisan şakaları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Dünya genelinde birçok kişi tarafından kutlanan özellikle okullarda ve işyerlerinde yapılan 1 Nisan şakalarını haberimizde bulabilir, telefondan ya da yüzyüze sevdiklerinize yapabilirsiniz.

    EN EĞLENCELİ VE KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI 2022

    -Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

    -Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece annenizi yanıltabilirsiniz.

    -Kuru soğana elma şekeri süsü verip kardeşinize ve aile üyelerine şaka yapabilirsiniz.

    Plastik böcekleri buz kabına koyarak buz tutmasını bekleyin. Soğuk içecek isteyen kurbanınızın bardağına böcekli buzu koyun ve olanları izleyin.

    Katı sabunu seffaf oje ile boyayın, kuruyan oje sabunun sertleşmesine neden olacak ve ürünü kullanmak isteyen kişi sabuna ulaşamayacak.

    Yumurtaları haşladıktan sonra sarılarını çıkarıp yerine tereyağı koyun

    Ofisin ortasına salıncak kurun!

    İş arkadaşınızın klavyesiyle yapılabilecek kesinlikle en iyi şey. Biraz tohum serpiştirin ve yeşillenmesini bekleyin

    Kola kutusunun içine gazoz doldurduktan sonra soya sosunu, kola rengini alana kadar doldurabilir, böylece kurbanınızı yanıltabilirsiniz

    Kapı tokmağının denk geleceği yere korna koyarak oldukça gürültülü bir şaka yapabilirsiniz

        -Arkadaşlarının vesikalık fotoğrafının altına "kayıp aranıyor, akli dengesi yerinde olmamakla beraber tehlikelidir, ısırabilir, bulanların insanlık namına aşağıdaki adrese getirmeleri rica olunur" yazıp bunu broşür olarak bastırdıktan sonra tüm apartmanlara yapıştırırlar..

        -Kibrit kutusunun içerisine siyah tüylü küçük bir iplik yumağı koyacaksınız. Buna ince görünmez bir sicim bağlayıp alttan çevirerek kibrit kutusunun en uzak kösesine bantla yapıştıracaksınız. Kibrit kutusunu açarken ip siyah yumağı çekecektir. Ve böylece yumak kutudan fırlayan acayip bir böcek hissi verecektir. Uygulaması size kalmış. Not: yumak içerden kutuya takılmasın diye köseye üçgen bir rampa kurulması faydalı olur

        -Bir borunun ağız kısmi siyaha boyanır. Uygulama alanında kendiniz gözünüze değdirmeden bakarsınız. AA! Ne enteresan bir de sen baksana şundan dersiniz. O kişi alır bakar "ee ne olmuş bir şey yok ki" der fakat gözünün etrafındaki halkadan habersizdir. Bu şakayı bir de reçel sürerek deneyin isterseniz o da çok hoş olur.

        -Ofis koltuklarını silikon köpükle kaplayın!

        -Kurbanınızın klavyesindeki harfleri söküp karıştırın!

        -Kurbanın koltuğunun altına korna monte edin.

        -Arkadaşınızın bisikletini en yakındaki heykelin üstüne çıkarabilirsiniz!

        -Cupcake'i ikiye bölüp arasına köfte ekleyip hamburgermiş gibi kurbanınıza yedirin!

        -Kurbanınızın moped'ini çöp kutusuna atın!

        -Arkadaşlarınızın telefonunu bantlayabilirsiniz
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        Haberler Güncel 📌1 Nisan şakaları komik 2022! 😎Sevgiliye, arkadaşa, anneye, babaya SMS, Whatsapp en kolay ve unutulmaz 1 Nisan şakaları!
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