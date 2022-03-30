🚘OGS kalktı mı, bugün son mu? OGS - HGS değişimi nasıl yapılır? OGS iptali nasıl yapılır? Son kullanma tarihi...

OGS NE ZAMAN KALKIYOR?

OGS ve HGS'nin gişelerde karışıklığa neden olduğuna işaret edilerek iş yükünün azaltılması ve verimliliğin artırılarak vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için OGS'nin 31 Mart'tan itibaren kaldırılacağı belirtildi.

OGS etiketi olan araç sahiplerine ilgili bankalarca ücretsiz HGS etiketinin verileceği ve hesaplarının da HGS'ye dönüştürüleceği bildirilen açıklamada OGS'den HGS'ye geçiş oranının yüzde 70'i aştığı ve bankalarda yeterli miktarda HGS etiketinin bulunduğu kaydedildi.

Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcıların otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabileceği, herhangi bir aksaklığın yaşanmayacağı vurgulandı.