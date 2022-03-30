Ekrem İmamoğlu'nun eve git gel yapmak için kullandığı makam teknesine aylık 377 bin 783 liraya kira ödediği ortaya çıktı





AK PARTİ, SKANDALI MECLİSE TAŞIYOR

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş:

Biliyorsunuz tekne, kıyı temizliğinin, denizlerin temizliğinin yapılması için kullanılan bir tekne. Ama bu Belediye Başkanımız tutmuş bunu ulaşım aracı olarak kullanmış. İBB Meclisi'nde yüzde 90 gündeme getireceğiz. Maliyetini soracağız. Bizim tespitimize göre bir sefer maliyeti 12 bin lira. Toplamda da 1 küsur milyon lira belediyenin zarara uğratılması söz konusu.