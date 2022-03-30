👩‍⚕️2022 ÖSYM TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) yerleştirme sonuçları açıklandı mı?

TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuç sorgulama nasıl yapılır? 2022 TUS sonuçları için heyecan dorukta. Sınava giren binlerce tıp öğrencisi kaç puan aldığını merak ediyor. TUS sonuçlarına göre adaylar atamalar için başvurabilecek. Peki, TUS sonuçları açıklandı mı? TUS sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
TUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TUS sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 31 Mart tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
DEĞERLENDİRME
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve yerleştirme işlemleri bilgisayar ortamında yapılacaktır. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Mesleki Bilgi Sınavında, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.