⛄2022 Nisan ayı hava durumu açıklaması geldi! Bu kar son değil! Başta İstanbul olmak üzere... Nisanda kar var mı, yağacak mı?

Mart ayını karla geçiren başta İstanbul olmak üzere bir çok şehirden vatandaşlar Nisan ayında havaların nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık ve aylık hava durumu araştırılıyor. Güneşin açmasını fırsat bilen milyonlarca kişi şimdilerde sıcak havanın tadını çıkartıyor. Ancak gelen uyarı tüyleri diken diken etti. Peki Nisanda kar var mı, yağacak mı? 2022 Nisan ayı hava durumu açıklaması geldi. İşte detaylar...
NİSAN AYINDA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji uzmanları Nisan ayında da karın yağacağını söyledi. Mart ayında yağan kar kadar olmasa da Nisan ayında da kar sistemi görüleceği belirtilen açıklamada beklenilen baharın Nisan ayının ikinci yarısında olacağı ifade edildi.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul başta olmak üzere Batı bölgesinde kar yağışının biteceğini ve artık çiçeklerin açacağını söyledi.
Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Şen 'Artık çiçekler açacak. Bahar gelecek' dedi.
Sıcaklıkların her geçen gün 1 derece daha artacağını söyleyen Şen bu karın İstanbul için son kar yağışı olduğunu belirtti.
METEOROLOJİ'DEN UZUN VADELİ HAVA DURUMU RAPORU