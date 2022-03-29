Yaz lastiği ne zaman takılır 2022? Yaz lastik uygulaması ne zaman başlıyor 2022? Kış lastikleri hangi tarihte çıkarılabilecek?

YAZ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILACAK 2022?



Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

Yaz lastikleri her yıl 1 Nisan'dan itibaren takılmalıdır. Sürüş güvenliğinin artırılması için yola çıkmadan evvel mutlaka kış lastikleri çıkarılmalı ve yaz lastikleri takılmalıdır.