Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 29.03.2022 08:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.03.2022 08:02
    ABONE OL

    🙏Oruca kaç gün kaldı 2022? Ramazan orucu ne zaman 2022? Ramazan ayı ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İlk sahur...

    Ramazan orucu ne zaman2022? 🙏Oruca kaç gün kaldı 2022? Ramazan ayı ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İlk sahur hangi gün? sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 dini günler takvimine göre Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, ilk orucun hangi tarihte tutulacağı belli oldu. İslam aleminin merak ettiği bütün verileri haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    🙏Oruca kaç gün kaldı 2022? Ramazan orucu ne zaman 2022? Ramazan ayı ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İlk sahur...

    Tüm illerden Müslüman vatandaşlar Ramazan orucu ne zaman 2022 sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Her yıl en merak edilen tarihler arasında yer alan ve bir ay boyunca oruç ibadetinin yerine getirildiği 11 ayın sultanı, bol bereket ayı Ramazan için heyecan dolu bekleyiş başladı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin de içerisinde yer aldığı Ramazan ayının bu seneki tarihi nedir? Peki Oruca kaç gün kaldı 2022? Ramazan ayı ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İlk sahur hangi gün?

    ORUÇLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

    Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Ramazan 2022'de 2 Nisan tarihinde başlayacak. Bir ay boyunca farz olan oruç ibadeti yerine getirilecek. İlk sahur 2 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

    RAMAZAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ, FAZİLETLERİ NEDİR?

    Ramazanda oruç tutmanın hükmü bulunmaktadır. Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. "

    Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

        Oruç tutmak kötülükleri azaltır. Toplumda çok olan suçların oruç ile azaldığı görülmektedir. Oruç tutmak kişiyi manevi duygularını tazeler. Kişiyi Allah yoluna sevk eder. Allah ile daha yakın olmasını sağlar. Ahiret hayatı için oruç tutmak ebedi hayat için önemlidir. Oruç tutmak Müslümanların yapması gereken en önemli ibadetlerdendir. Oruç tutma ile toplumda paylaşma ve dayanışma artar. İyilikler çoğalır ve kötülükler azalır. Oruç tutarak Ramazan ayında hayır ve hasenatlarda çoğalır. Aç olan kişilere yardım edilir. Oruç tutan bir kişi peygamberimizin hadisine göre cennette köşk edinen kişidir. Oruç tutmak kişinin cennet kapısını açtırır ve cehennem kapıları kapanır. Bu yüzden her sağlıklı bireyin vücudun sadakası olarak oruç tutması önemlidir. Oruç tutmanın kıymet-i harbiyesi Allah katında çok büyüktür.

        Yüce Allah oruç benim rızam için yapılan bir ibadettir ve onun faziletini sevabını ben veririm demiştir. Dolayısıyla oruç tutmak her Müslüman için önemlidir. Bu sevaptan ve faziletten her Müslüman'ın yararlanması gerekmektedir. Oruç tutarak tüm kötülüklerden uzak durabiliriz ve ibadetimizi yapabiliriz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İmamoğlu’nun skandal icraatına büyük tepki!
        Haberler Güncel 🙏Oruca kaç gün kaldı 2022? Ramazan orucu ne zaman 2022? Ramazan ayı ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İlk sahur...
            SON DAKİKA