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    • Güncel
    • 29.03.2022 10:24
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    • 29.03.2022 10:38
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    Dünya medyası Başkan Erdoğan'ı canlı yayınla verdi! CHP'li medya yine görmezlikten geldi

    Rusya-Ukrayna savaşında barışın sağlanması için Türkiye etkin bir rol üstleniyor. İstanbul'da bugün başlayan görüşmeler öncesinde dünya medyası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak verdi. Ancak Türkiye'deki bu önemli olayı CHP'nin kanalı Halk TV canlı olarak verdi.

    takvim.com.tr
    Dünya gördü CHP’nin kanalı görmedi

    Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuğu tüm dünya tarafından kabul görüyor. İki ülkeden gelen heyetler bugün Dolmabahçe Sarayı'nda görüşmeye başladı.

    Görüşme öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası hem Rusya hem de Ukrayna heyeti Erdoğan'ı ayakta alkışladı.

    DÜNYA CANLI VERDİ CHP'NİN KANALI GÖRMEDİ
    Erdoğan'ın konuşmasını uluslararası medya kuruluşları canlı yayınla izleyicilerine aktardı. Ancak Türkiye'de yayın yapan CHP'nin kanalı Halk TV tüm dünyanın takip ettiği bu konuşmayı görmezlikten geldi. Bir diğer CHP'li kanal Tele 1'de Başkan Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak verdi.


    Al Jazeera


    BBC


    Halk TV


    Tele 1

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    Dünya gördü CHP’nin kanalı görmedi
    Haberler Güncel Dünya medyası Başkan Erdoğan'ı canlı yayınla verdi! CHP'li medya yine görmezlikten geldi
        SON DAKİKA