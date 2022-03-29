Dünya medyası Başkan Erdoğan'ı canlı yayınla verdi! CHP'li medya yine görmezlikten geldi

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabuluculuğu tüm dünya tarafından kabul görüyor. İki ülkeden gelen heyetler bugün Dolmabahçe Sarayı'nda görüşmeye başladı.

Görüşme öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir konuşma yaptı. Konuşma sonrası hem Rusya hem de Ukrayna heyeti Erdoğan'ı ayakta alkışladı.

DÜNYA CANLI VERDİ CHP'NİN KANALI GÖRMEDİ

Erdoğan'ın konuşmasını uluslararası medya kuruluşları canlı yayınla izleyicilerine aktardı. Ancak Türkiye'de yayın yapan CHP'nin kanalı Halk TV tüm dünyanın takip ettiği bu konuşmayı görmezlikten geldi. Bir diğer CHP'li kanal Tele 1'de Başkan Erdoğan'ın konuşmasını canlı olarak verdi.



Al Jazeera



BBC



Halk TV



Tele 1