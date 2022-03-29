Başkan Erdoğan Özbekistan'da! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve iş birliği var

BU YIL İKİLİ TİCARET HACMİNİN İLK DEFA 5 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR

Uzmanlar, geçen yıl iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yüzde 70 arttığına dikkati çekerek bu yıl da ülkeler arasındaki ticaret hacminin en az yüzde 50 artmasını öngörüyor.

Erdoğan'ın yapacağı ziyaretle iki ülke arasındaki ticaret hacminin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yılının kutlandığı 2022'de, tarafların daha önce hedeflediği 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNDE DÜNDEN BUGÜNE

Bağımsızlığını 31 Ağustos 1991'de ilan eden Özbekistan ile kendisini 16 Aralık 1991'de ilk tanıyan ülke olan Türkiye arasında 4 Mart 1992'de diplomatik ilişkiler tesis edilmişti.

4 Mart'ta Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı kutlanmıştı.

Türkiye'nin Taşkent'teki diplomatik temsilciliği Nisan 1992'de açılırken, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ocak 1993'te faaliyete başlamıştı.

Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'ı tanıması sonrası iki ülke arasında çeşitli nedenlerle inişli çıkışlı dönemler yaşanmıştı.

Jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, ekonomik potansiyeli, 35 milyonu aşan nüfusu ve Orta Asya'nın tüm ülkeleriyle ortak sınırlarının olması gibi nedenlerle bölgenin kilit ülkelerinden Özbekistan ile Türkiye arasında uzun yıllar durağan olan ilişkilerin seyri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Semerkant'a yaptığı ziyaretle değişmişti.

Başkan Erdoğan'ın 2016'daki Semerkant ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmeyle iki ülke ilişkileri canlandırıldı ve yeni bir dönem başlamıştı. Bunun ardından Mirziyoyev, Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı sıfatıyla 21 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden en üst düzey Özbek yetkili olmuştu.

İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın dostluk ve siyasi iradeyle Özbekistan-Türkiye ilişkileri 2017'de stratejik ortaklık seviyesine çıkartılırken, yıllardır yapılamayan Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantıları düzenlenmişti.

İki liderin başkanlığında 2018'de Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kurulmuş, 2020'de de bu Konseyin ilk toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmişti.