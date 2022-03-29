Başkan Erdoğan Özbekistan'da! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve iş birliği var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.
Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.
Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Taşkent'e geldi.
Karşılamanın ardından geleneksel kıyafetli Özbek kızları, Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti.
ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK
İki ülke arasındaki kardeşlik başkent Taşkent'in caddelerine de yansıdı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde şehrin işlek caddelerine Türkiye ve Özbekistan bayrakları asıldı.
Erdoğan, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Ardından iki lider baş başa görüşecek.
İKİ LİDER ÇOK SAYIDA BAŞLIĞI ELE ALACAK
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 2'nci toplantısı yapılacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler değerlendirilecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii alanındaki iş birliği ve turizm konularının öne çıkan başlıklar olması bekleniyor.
Görüşmelerde bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İki lider, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımları değerlendirecek.