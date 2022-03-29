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    • 29.03.2022 15:43
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    Başkan Erdoğan Özbekistan'da! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve iş birliği var

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine Özbekistan ile devam edecek. Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle 29-30 Mart'ta resmi ziyarette bulunacağı Özbekistan'a gitti. Erdoğan'ın iki gün sürecek Özbekistan ziyaretinde Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde olacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler değerlendirilecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii alanındaki iş birliği ve turizm konularının öne çıkan başlıklar olması bekleniyor. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İki lider, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımları değerlendirecek.

    takvim.com.tr
    AA
    Başkan Erdoğan Özbekistan’da

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile TSİ 15.00'te, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi.

    Erdoğan'ı, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziroat Mirziyoyeva'nın yanı sıra Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Taşkent Valisi Cihangir Artikhocayev, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, eşi Nurgül Bekar ile Taşkent Büyükelçiliği personeli karşıladı.

    Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Taşkent'e geldi.

    Karşılamanın ardından geleneksel kıyafetli Özbek kızları, Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'a çiçek takdim etti.

    ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK
    İki ülke arasındaki kardeşlik başkent Taşkent'in caddelerine de yansıdı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde şehrin işlek caddelerine Türkiye ve Özbekistan bayrakları asıldı.

    Erdoğan, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Ardından iki lider baş başa görüşecek.

    İKİ LİDER ÇOK SAYIDA BAŞLIĞI ELE ALACAK
    Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 2'nci toplantısı yapılacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler değerlendirilecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii alanındaki iş birliği ve turizm konularının öne çıkan başlıklar olması bekleniyor.

    Görüşmelerde bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İki lider, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımları değerlendirecek.

        TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ÇABALARI AKTARILACAK
        Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında yaşanan süreç de bir diğer başlık olacak. Erdoğan, mevkidaşını Türkiye'nin kalıcı ateşkes ve barış için yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında bilgilendirecek.

        Özbekistan'ın komşusu Afganistan'daki durum da konuşulacak. İnsani yardımlar başta olmak üzere ülkedeki gelişmeler ele alınacak.

        ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
        Erdoğan ve Mirziyoyev, görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.

        Erdoğan'ın Özbekistan temasları kapsamında Orta Asya'nın kalbindeki şehirlerden biri olan Hive'de de temaslarda bulunması bekleniyor.

        TÜRKİYE, 2021'DE ÖZBEKİSTAN'DA EN ÇOK ŞİRKET KURAN ÜLKELERDEN OLDU
        Türkiye, geçen yıl 407 firmayla Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu. Ocak 2022 itibarıyla ülkede faaliyet gösteren Türk sermayeli şirket sayısı 2 bin 123'e ulaştı. Türkiye, Rusya ve Çin'in ardından Özbekistan'da en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu.

        BU YIL İKİLİ TİCARET HACMİNİN İLK DEFA 5 MİLYAR DOLARA ULAŞMASI BEKLENİYOR
        Uzmanlar, geçen yıl iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacminin yüzde 70 arttığına dikkati çekerek bu yıl da ülkeler arasındaki ticaret hacminin en az yüzde 50 artmasını öngörüyor.

        Erdoğan'ın yapacağı ziyaretle iki ülke arasındaki ticaret hacminin diplomatik ilişkilerin tesisinin 30'uncu yılının kutlandığı 2022'de, tarafların daha önce hedeflediği 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

        TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNDE DÜNDEN BUGÜNE
        Bağımsızlığını 31 Ağustos 1991'de ilan eden Özbekistan ile kendisini 16 Aralık 1991'de ilk tanıyan ülke olan Türkiye arasında 4 Mart 1992'de diplomatik ilişkiler tesis edilmişti.

        4 Mart'ta Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30'uncu yılı kutlanmıştı.

        Türkiye'nin Taşkent'teki diplomatik temsilciliği Nisan 1992'de açılırken, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği Ocak 1993'te faaliyete başlamıştı.

        Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan eden Özbekistan'ı tanıması sonrası iki ülke arasında çeşitli nedenlerle inişli çıkışlı dönemler yaşanmıştı.

        Jeostratejik konumu, köklü tarihi, zengin kültürel değerleri, ekonomik potansiyeli, 35 milyonu aşan nüfusu ve Orta Asya'nın tüm ülkeleriyle ortak sınırlarının olması gibi nedenlerle bölgenin kilit ülkelerinden Özbekistan ile Türkiye arasında uzun yıllar durağan olan ilişkilerin seyri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da Semerkant'a yaptığı ziyaretle değişmişti.

        Başkan Erdoğan'ın 2016'daki Semerkant ziyaretinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmeyle iki ülke ilişkileri canlandırıldı ve yeni bir dönem başlamıştı. Bunun ardından Mirziyoyev, Ekim 2017'de Cumhurbaşkanı sıfatıyla 21 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyaret eden en üst düzey Özbek yetkili olmuştu.

        İki ülke cumhurbaşkanları arasındaki yakın dostluk ve siyasi iradeyle Özbekistan-Türkiye ilişkileri 2017'de stratejik ortaklık seviyesine çıkartılırken, yıllardır yapılamayan Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyon toplantıları düzenlenmişti.

        İki liderin başkanlığında 2018'de Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kurulmuş, 2020'de de bu Konseyin ilk toplantısı Ankara'da gerçekleştirilmişti.

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