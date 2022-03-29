Başkan Erdoğan Özbekistan'a gitti! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve iş birliği var

Türkiye-Özbekistan ilişkileri ele alınacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği üzerinde durulacak. Ukrayna ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kapsamlı bir ziyaret için Özbekistan'a gitti.
ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK
İki ülke arasındaki kardeşlik başkent Taşkent'in caddelerine de yansıdı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde şehrin işlek caddelerine Türkiye ve Özbekistan bayrakları asıldı.
Erdoğan, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Ardından iki lider baş başa görüşecek.
İKİ LİDER ÇOK SAYIDA BAŞLIĞI ELE ALACAK
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 2'nci toplantısı yapılacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler değerlendirilecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii alanındaki iş birliği ve turizm konularının öne çıkan başlıklar olması bekleniyor.
Görüşmelerde bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İki lider, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımları değerlendirecek.