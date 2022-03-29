Başkan Erdoğan bugün Özbekistan'a gidecek! Gündemde Rusya-Ukrayna savaşı ve iş birliği var

Türkiye-Özbekistan ilişkileri ele alınacak. Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceği üzerinde durulacak. Ukrayna ve Afganistan başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunulacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kapsamlı bir ziyaret için bugün Özbekistan'a gidecek.
ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK
İki ülke arasındaki kardeşlik başkent Taşkent'in caddelerine de yansıdı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesinde şehrin işlek caddelerine Türkiye ve Özbekistan bayrakları asıldı.
Erdoğan, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Ardından iki lider baş başa görüşecek.
İKİ LİDER ÇOK SAYIDA BAŞLIĞI ELE ALACAK
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 2'nci toplantısı yapılacak. Görüşmelerde ikili ilişkiler değerlendirilecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii alanındaki iş birliği ve turizm konularının öne çıkan başlıklar olması bekleniyor.
Görüşmelerde bölgesel gelişmeler de ele alınacak. İki lider, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımları değerlendirecek.
TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK ÇABALARI AKTARILACAK
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrasında yaşanan süreç de bir diğer başlık olacak. Erdoğan, mevkidaşını Türkiye'nin kalıcı ateşkes ve barış için yürüttüğü diplomatik çabalar hakkında bilgilendirecek.
Özbekistan'ın komşusu Afganistan'daki durum da konuşulacak. İnsani yardımlar başta olmak üzere ülkedeki gelişmeler ele alınacak.
ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK
Erdoğan ve Mirziyoyev, görüşmeler sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan'ın Özbekistan temasları kapsamında Orta Asya'nın kalbindeki şehirlerden biri olan Hive'de de temaslarda bulunması bekleniyor.
TÜRKİYE, 2021'DE ÖZBEKİSTAN'DA EN ÇOK ŞİRKET KURAN ÜLKELERDEN OLDU
Türkiye, geçen yıl 407 firmayla Özbekistan'da en çok şirket kuran ülke oldu. Ocak 2022 itibarıyla ülkede faaliyet gösteren Türk sermayeli şirket sayısı 2 bin 123'e ulaştı. Türkiye, Rusya ve Çin'in ardından Özbekistan'da en çok şirket kuran üçüncü ülke oldu.