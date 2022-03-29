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    • 29.03.2022 10:37
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    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DAKİKA UZATILDI! Resmi Gazete Açık cezaevi izinleri kaç ay süreyle uzatıldı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, sorusu mart ayının sonlarına doğru vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin ocak ayından itibaren 2 ay uzatılması kararlaştırılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından açık cezaevi izinlerine ilişkin son dakika açıklama geldi. Peki, Resmi Gazete Açık cezaevi izinleri kaç ay süreyle uzatıldı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

    takvim.com.tr
    Resmi Gazete Açık cezaevi izinleri kaç ay süreyle uzatıldı? İzinler ne zaman bitecek?

    Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusu gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Mahkum ve mahkum yakınları açıklanan cezaevi izinleri hakkında son dakika açıklamaları merakla takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri hangi tarihte bitecek? İşte son duyurular!

    AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI!

    Adalet Bakanlığı'nca açık cezaevlerindeki hükümlülerin Covid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin 2 ay uzatıldığı açıklandı.


    Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilenlerin Covid-19 izin sürelerinin uzatıldığı belirtildi. Buna göre izin sürelerinin, 31 Mart 2022'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.

        KİMLER KAPALI CEZAEVİNDEN AÇIK CEZAEVİNE GEÇME HAKKINDA SAHİPTİR?

        Açık cezaevine geçiş şartları, açık cezaevine ayrılma yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

        Yönetmelikle kimlerin kapalı cezaevine girmeden doğrudan açık cezaevine geçiş hakkı olduğu, kimlerin kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılma hakkına sahip olduğu ve açık cezaevine geçiş hakkı olmayan hükümlülerin kimler olduğu ifade edilmiştir.
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        Haberler Güncel AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DAKİKA UZATILDI! Resmi Gazete Açık cezaevi izinleri kaç ay süreyle uzatıldı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
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