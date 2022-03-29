AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DAKİKA UZATILDI! Resmi Gazete Açık cezaevi izinleri kaç ay süreyle uzatıldı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusu gündemde yer alan konular arasında bulunuyor. Mahkum ve mahkum yakınları açıklanan cezaevi izinleri hakkında son dakika açıklamaları merakla takip ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından son dakika açıklama geldi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri hangi tarihte bitecek? İşte son duyurular!