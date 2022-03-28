Nisanda kar var mı, yağacak mı? 2022 Nisan ayı hava durumu açıklaması geldi! Bu kar son değil! Başta İstanbul olmak üzere...

Kar yağışının en fazla yağdığı yıllardan biri olan 2022'de Mart ayında bir çok ilde hayat felç oldu. Okullar tatil edildi, köprüler trafiğe kapatıldı, insanlar işlerine, evlerine gitmekte zorluk çekti. Son günlerde güneşin açmaya başlaması ile birlikte vatandaşlar baharın geldiğini düşünse de bir yandan da önümüzdeki ay havaların nasıl olacağı merak konusu oldu. Nisan ayında da karın yağmaya devam ediğ etmeyeceği araştırılıyor. Peki Nisanda kar var mı, yağacak mı? İşte 2022 Nisan ayı hava durumu açıklaması...
NİSAN AYINDA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji uzmanları Nisan ayında da karın yağacağını söyledi. Mart ayında yağan kar kadar olmasa da Nisan ayında da kar sistemi görüleceği belirtilen açıklamada beklenilen baharın Nisan ayının ikinci yarısında olacağı ifade edildi.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul başta olmak üzere Batı bölgesinde kar yağışının biteceğini ve artık çiçeklerin açacağını söyledi.
Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Şen 'Artık çiçekler açacak. Bahar gelecek' dedi.
Sıcaklıkların her geçen gün 1 derece daha artacağını söyleyen Şen bu karın İstanbul için son kar yağışı olduğunu belirtti.
METEOROLOJİ'DEN UZUN VADELİ HAVA DURUMU RAPORU