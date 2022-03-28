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    • 28.03.2022 08:01
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    🎒2022 NİSAN AYI ARA TATİL NE ZAMAN? 👩‍🏫2. dönem ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?📅 MEB 2022 TATİL TAKVİMİ!

    Nisan ayı ara tatil hakkında öğrenciler araştırmalara başladı. Nisan ara tatili ne zaman başlıyor 2022? Okullarda 2. dönem ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden yüzbinlerce kişi tarafından sıkça sorgulanır oldu. Hem öğrenciler hem de velileri eğitimde ikinci ara tatilin ne zaman ve kaç gün olacağının bilgisini öğrenmek istiyor. Peki konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer neler söyledi? İşte tüm soruların cevabı ve MEB 2022 takvimi haberimizde...

    takvim.com.tr
    🎒2022 NİSAN AYI ARA TATİL NE ZAMAN? 👩‍🏫2. dönem ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?📅 MEB 2022 TATİL TAKVİMİ!

    81 ilden binlerce öğrenci ve velisi Nisan ara tatili ne zaman gerçekleşecek merak etmeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre ikinci ve sonuncu olan ara tatilin tatihi araştırma konusu oldu. 2. dönem ara tatil zamanı belli oldu, peki okullarda Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman? İşte merak edilenler!

    1 HAFTALIK TATİL NE ZAMAN?

    🙋‍♀️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan'da gerçekleştirilecek.

    Nisan ara tatili hakkında açıklama yapan Bakan Özer şunları söyledi;

    Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre rehberlerimizi güncelliyor ve 81 ile gönderiyoruz. Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin sağlığını önemsiyoruz. 1.5 yıl fedakarlık yapıldı, bundan sonra bilimsel verileri de dikkate alarak süreci yönetiyoruz. 11-15 Nisan arasında bir haftalık ara tatilimiz var. 11 Nisan'a kadar süreci başarılı şekilde yöneteceğiz.

        Okullarda biz bu önlemleri alırken eğer okul dışı sosyalleşme ortamlarında bu önlemlere hassasiyet göstermezlerse vaka sayısı okullara yansır. Bir vaka olursa öğrenci ve öğretmende sadece o kişi karantinaya alınıyor. Okullarda hızlı antijen kitini de devreye sokmak istiyoruz.

        YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2022?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre okullar 21 Ocak günü başlayan yarı yıl tatili 6 Şubat'a kadar devam etti. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yaptı. Yıl sonu karneleri 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
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        Haberler Güncel 🎒2022 NİSAN AYI ARA TATİL NE ZAMAN? 👩‍🏫2. dönem ara tatil kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?📅 MEB 2022 TATİL TAKVİMİ!
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