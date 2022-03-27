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    • 27.03.2022 10:13
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    • 27.03.2022 10:24
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    SON DAKİKA: Ramazan öncesi son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın yapılacak! Gündemdeki konular: Fahiş fiyatlar, Ukrayna-Rusya savaşı, koronavirüs...

    Son dakika haberleri... 2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesinde son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, yarın Başkan Recep Tayyip Edoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Ramazan öncesi tedbirlerden koronavirüs salgınına kadar birçok konu ele alınacak.

    Ramazan öncesi son Kabine yarın...

    Ukrayna - Rusya savaşı, NATO zirvesinin yansımaları, Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler, Ramazan öncesi temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar... Kabine, kritik gündem başlıklarıyla 28 Mart Pazartesi günü toplanacak.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenecek toplantıda ana başlık Rusya'nın Ukrayna saldırısı olacak. Türkiye, gerilimin düşmesi için arabulucu olmaya hazır.



    Bu kapsamda hem Moskova hem de Kiev yönetimiyle yürütülen diplomasi trafiği masaya yatırılacak. Bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.

    Kabine'de Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesindeki temasları da hiç kuşkusuz görüşülecek başlıklardan olacak.

    Krizin Türkiye'ye muhtemel etkisi, enerji, ticaret, tarım gibi alanlarda alınacak tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.

    Ukrayna'da bulunan Türklerin tahliyesinde son durum da Kabine'nin gündeminde olacak.

    Öte yandan, Ramazan öncesi temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar üzerinde durulacak. Olası fahiş fiyat artışlarına karşı alınması planlanan önlemler masada olacak.

        Terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da hiç kuşkusuz değerlendirilecek konulardan.

        Ve koronavirüsle mücadele... Ramazan öncesi yeni tedbirler alınacak mı? Bu noktada da görüş alışverişinde bulunulacak.

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