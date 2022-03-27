SON DAKİKA: Ramazan öncesi son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın yapılacak! Gündemdeki konular: Fahiş fiyatlar, Ukrayna-Rusya savaşı, koronavirüs...





Bu kapsamda hem Moskova hem de Kiev yönetimiyle yürütülen diplomasi trafiği masaya yatırılacak. Bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.

Kabine'de Başkan Erdoğan'ın NATO zirvesindeki temasları da hiç kuşkusuz görüşülecek başlıklardan olacak.

Krizin Türkiye'ye muhtemel etkisi, enerji, ticaret, tarım gibi alanlarda alınacak tedbirler de toplantıda değerlendirilecek.