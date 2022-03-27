SON DAKİKA: Ramazan öncesi son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Gündemdeki konular: Fahiş fiyatlar, Ukrayna-Rusya savaşı, koronavirüs...

EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR

Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyatların önlenmesi ve enflasyon ile mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Özellikle ramazan ayında temel gıda maddelerine erişimde sorun yaşanmaması için alınacak tedbirler değerlendirilecek.