SON DAKİKA: Ramazan öncesi son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Gündemdeki konular: Fahiş fiyatlar, Ukrayna-Rusya savaşı, koronavirüs...

Ukrayna - Rusya savaşı, NATO zirvesinin yansımaları, Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler, Ramazan öncesi temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar... Kabine, kritik gündem başlıklarıyla 28 Mart Pazartesi günü toplanacak.
2 haftalık aranın ardından yapılacak Kabine Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Başkan Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü çalışmalar değerlendirilecek.
Bu çerçevede Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları görüşülecek.
Toplantıda Karadeniz'deki mayınların Türk kara sularında tehdit oluşturmaması için alınması planlanan önlemler konuşulacak. Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye süreci ve bölgeye yönelik insani yardımlarla ilgili değerlendirme de yapılacak.