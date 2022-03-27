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    SON DAKİKA: Ramazan öncesi son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Gündemdeki konular: Fahiş fiyatlar, Ukrayna-Rusya savaşı, koronavirüs...

    Son dakika haberleri... 2 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesinde son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, bugün Başkan Recep Tayyip Edoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda, Ukrayna gündemindeki son durumdan ekonomiye, Ramazan öncesi tedbirlerden koronavirüs salgınına kadar birçok konu ele alınacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Ramazan öncesi son Kabine!

    Ukrayna - Rusya savaşı, NATO zirvesinin yansımaları, Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler, Ramazan öncesi temel gıda ürünleri üzerinde yapılan manipülasyonlar... Kabine, kritik gündem başlıklarıyla 28 Mart Pazartesi günü toplanacak.

    2 haftalık aranın ardından yapılacak Kabine Toplantısı'nda Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ele alınacak. İki ülke arasında barışın sağlanması için hem Başkan Erdoğan hem de kurmaylarının yürüttüğü çalışmalar değerlendirilecek.

    Bu çerçevede Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi'nin yansımaları görüşülecek.


    Toplantıda Karadeniz'deki mayınların Türk kara sularında tehdit oluşturmaması için alınması planlanan önlemler konuşulacak. Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliye süreci ve bölgeye yönelik insani yardımlarla ilgili değerlendirme de yapılacak.

        EKONOMİDE ATILACAK ADIMLAR
        Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi olacak. Fahiş fiyatların önlenmesi ve enflasyon ile mücadele konularında atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Özellikle ramazan ayında temel gıda maddelerine erişimde sorun yaşanmaması için alınacak tedbirler değerlendirilecek.

        TERÖRLE MÜCADELE
        Toplantıda Irak, Suriye ve Kafkasya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları da masaya yatırılacak.

        Başkan Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

        Terörle mücadele operasyonlarındaki son durum da hiç kuşkusuz değerlendirilecek konulardan.

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        Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Ramazan öncesi son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak! Gündemdeki konular: Fahiş fiyatlar, Ukrayna-Rusya savaşı, koronavirüs...
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